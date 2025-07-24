В «Домодедово» заявили об отмене «крепостного права» в аэропорту

08:49 24.07.2025

Глава управляющей компании аэропорта «Домодедово» Андрей Иванов в интервью РБК сообщил о кардинальных изменениях в системе управления персоналом. Он заявил, что фактически в компании отменено «крепостное право».

По словам Иванова, ранее в аэропорту действовала «карательная система» с более чем тысячей видов штрафов и внутренними «судами следователей». Один из примеров — сотрудника штрафовали на 20% зарплаты за конфету на столе и на 5% за открытую дверь в кабинет.

Он добавил, что в трудовых договорах фиксировалась только пятая часть от реального ежемесячного дохода, а остальная сумма могла не выплачиваться. «Вся система работала над тем, чтобы не заплатить оставшиеся 80%», — отметил он.

Иванов заверил, что ключевые сотрудники, отвечающие за операционную работу и безопасность, остались на своих местах. Смена собственника не повлияла на стабильность работы аэропорта.

Из компании ушли руководители службы безопасности, финансовый директор, часть управленцев и сотрудников финансового блока. Однако, по словам Иванова, это не отразилось на производственных процессах.

Он также сообщил о перегруженной управленческой структуре: при численности холдинга около 10 тыс. человек в управляющей компании работает 2 тыс., включая 700 методистов, контролёров и «следователей». При этом в штате числится около 100 юристов, несмотря на ежегодные внешние траты на адвокатов свыше 1,5 млрд рублей.

Иванов пообещал провести оптимизацию численности персонала, сохранив специалистов, обеспечивающих стабильную работу аэропорта.