В «Домодедово» заявили об отмене «крепостного права» в аэропорту
Глава управляющей компании аэропорта «Домодедово» Андрей Иванов в интервью РБК сообщил о кардинальных изменениях в системе управления персоналом. Он заявил, что фактически в компании отменено «крепостное право».
По словам Иванова, ранее в аэропорту действовала «карательная система» с более чем тысячей видов штрафов и внутренними «судами следователей». Один из примеров — сотрудника штрафовали на 20% зарплаты за конфету на столе и на 5% за открытую дверь в кабинет.
Он добавил, что в трудовых договорах фиксировалась только пятая часть от реального ежемесячного дохода, а остальная сумма могла не выплачиваться. «Вся система работала над тем, чтобы не заплатить оставшиеся 80%», — отметил он.
Иванов заверил, что ключевые сотрудники, отвечающие за операционную работу и безопасность, остались на своих местах. Смена собственника не повлияла на стабильность работы аэропорта.
Из компании ушли руководители службы безопасности, финансовый директор, часть управленцев и сотрудников финансового блока. Однако, по словам Иванова, это не отразилось на производственных процессах.
Он также сообщил о перегруженной управленческой структуре: при численности холдинга около 10 тыс. человек в управляющей компании работает 2 тыс., включая 700 методистов, контролёров и «следователей». При этом в штате числится около 100 юристов, несмотря на ежегодные внешние траты на адвокатов свыше 1,5 млрд рублей.
Иванов пообещал провести оптимизацию численности персонала, сохранив специалистов, обеспечивающих стабильную работу аэропорта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Судя по тому что написано, кушать то особенно было не на что.
Красиво! Осталось только назвать страну где функционирует Система как система. Назовите. Не держите в себе!
Интересно, где в вышеизложенном Вы узрели "проблемы в экономике", или просто "к слову пришлось"?
Причины:
Падение пассажиропотока и выручки:
-2023: 20млн пассажиров, выручка— 34млрд руб.
-2024: 15,5 млн пассажиров, выручка — 31млрд руб.
-2025 (прогноз): 13млн пассажиров, выручка — не более 30млрд руб.
Причины долгов:
- Снижение пассажиропотока и выручки (поток снижается, а выручка почти такая же, за чей счет шикуем?).
- Несвоевременное открытие терминала Т2, ухудшившиеся показатели арендаторов.
- Раздутый штат и неэффективные траты.
- Кредиты, взятые несмотря на убытки (интересно, а кто дал?).
О чём это нам говорит? Проблемы в экономике несомненно, но главная, это не профессионализм. Правительство в целом справляется, а компания на грани банкротства. Баблагодарим руководство аэропорта за "хорошую" работу, берите больше мигрантов, и будет вам сейчастье.
не поднимающее глаз от гаджетов?