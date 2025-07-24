В «Домодедово» заявили об отмене «крепостного права» в аэропорту

Глава управляющей компании аэропорта «Домодедово» Андрей Иванов в интервью РБК сообщил о кардинальных изменениях в системе управления персоналом. Он заявил, что фактически в компании отменено «крепостное право».

По словам Иванова, ранее в аэропорту действовала «карательная система» с более чем тысячей видов штрафов и внутренними «судами следователей». Один из примеров — сотрудника штрафовали на 20% зарплаты за конфету на столе и на 5% за открытую дверь в кабинет.

Он добавил, что в трудовых договорах фиксировалась только пятая часть от реального ежемесячного дохода, а остальная сумма могла не выплачиваться. «Вся система работала над тем, чтобы не заплатить оставшиеся 80%», — отметил он.

Иванов заверил, что ключевые сотрудники, отвечающие за операционную работу и безопасность, остались на своих местах. Смена собственника не повлияла на стабильность работы аэропорта.

Из компании ушли руководители службы безопасности, финансовый директор, часть управленцев и сотрудников финансового блока. Однако, по словам Иванова, это не отразилось на производственных процессах.

Он также сообщил о перегруженной управленческой структуре: при численности холдинга около 10 тыс. человек в управляющей компании работает 2 тыс., включая 700 методистов, контролёров и «следователей». При этом в штате числится около 100 юристов, несмотря на ежегодные внешние траты на адвокатов свыше 1,5 млрд рублей.

Иванов пообещал провести оптимизацию численности персонала, сохранив специалистов, обеспечивающих стабильную работу аэропорта.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.07.2025, 19:11
    Гость: VitalyKartashov

    Красиво! Осталось только назвать страну где функционирует Система как система. Назовите. Не держите в себе!

  3. 24.07.2025, 19:09
    Гость: VitalyKartashov

    Интересно, где в вышеизложенном Вы узрели "проблемы в экономике", или просто "к слову пришлось"?

  4. 24.07.2025, 17:43
    Гость: Домодедово может стать банкротом

    Причины:
    Падение пассажиропотока и выручки:
    -2023: 20млн пассажиров, выручка— 34млрд руб.
    -2024: 15,5 млн пассажиров, выручка — 31млрд руб.
    -2025 (прогноз): 13млн пассажиров, выручка — не более 30млрд руб.
    Причины долгов:
    - Снижение пассажиропотока и выручки (поток снижается, а выручка почти такая же, за чей счет шикуем?).
    - Несвоевременное открытие терминала Т2, ухудшившиеся показатели арендаторов.
    - Раздутый штат и неэффективные траты.
    - Кредиты, взятые несмотря на убытки (интересно, а кто дал?).
    О чём это нам говорит? Проблемы в экономике несомненно, но главная, это не профессионализм. Правительство в целом справляется, а компания на грани банкротства. Баблагодарим руководство аэропорта за "хорошую" работу, берите больше мигрантов, и будет вам сейчастье.

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