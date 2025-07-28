17:31 28.07.2025

Утром в понедельник, 28 июля, работа авиакомпании «Аэрофлот» оказалась фактически парализована. Перевозчик отменил десятки рейсов и попросил купивших на них билет пассажиров не приезжать в аэропорты.

Вскоре хактивисты из группировок Silent Crow и «Киберпартизаны Белоруссии» заявили, что причиной стала их атака, пишет Lenta.ru. Киберпреступники заверили, что смогли украсть 12 терабайт данных, уничтожили свыше семи тысяч серверов и рабочих станций, базы данных и внутренние системы, хакеры смогли получить контроль над компьютерами сотрудников, полностью скомпрометировать все критические корпоративные системы и уничтожить их. Все данные затерты особым инновационным алгоритмом.

«Успешное проникновение во многом стало возможным благодаря тому, что некоторые сотрудники компании пренебрегают элементарной безопасностью. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский не менял пароль аж с 2022 года», — утверждают в своем Telegram-канале «Киберпартизаны Белоруссии».

Киберпреступники добавили, что, проникнув в инфраструктуру авиакомпании, в течение года методично продвигались по ней с целью тотальной компрометации. Они уточнили, что этому способствовало использование «Аэрофлотом» устаревших версий операционных систем компании Microsoft — Windows XP и 2003.

Они также заверяют, что до сих пор сохраняют доступ к корпоративным почтам сотрудников авиакомпании, а также имеют возможность прослушивать высшее руководство перевозчика.

В «Аэрофлоте» с самого утра пытаются ликвидировать последствия взлома, из-за которого были отменены десятки рейсов. Как сообщили в авиакомпании, сейчас специалисты проводят вынужденную корректировку расписания полетов, в том числе путем частичной отмены рейсов. По данным Telegram-канала Baza, ситуация остается критической: вылетают только те рейсы, полетные расчеты по которым были сделаны заранее.

По мнению эксперта в области информационной безопасности Алексея Козлова, восстановление систем «Аэрофлота» может занять до полугода, а полная стабилизация — до года. В беседе с РИА Новости он заявил, что точные сроки зависят от степени разрушения инфраструктуры и доступности резервных копий данных. Ущерб от кибератаки Козлов оценил в 10-50 миллионов долларов.

В Роскомнадзоре (РКН) сообщили «Коммерсанту», что информация о сливах персональных данных клиентов или сотрудников «Аэрофлота» пока не подтверждена. Ведомство следит за ситуацией с кибератакой на компанию.