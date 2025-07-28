Работа авиакомпании «Аэрофлот» оказалась фактически парализована
Утром в понедельник, 28 июля, работа авиакомпании «Аэрофлот» оказалась фактически парализована. Перевозчик отменил десятки рейсов и попросил купивших на них билет пассажиров не приезжать в аэропорты.
Вскоре хактивисты из группировок Silent Crow и «Киберпартизаны Белоруссии» заявили, что причиной стала их атака, пишет Lenta.ru. Киберпреступники заверили, что смогли украсть 12 терабайт данных, уничтожили свыше семи тысяч серверов и рабочих станций, базы данных и внутренние системы, хакеры смогли получить контроль над компьютерами сотрудников, полностью скомпрометировать все критические корпоративные системы и уничтожить их. Все данные затерты особым инновационным алгоритмом.
«Успешное проникновение во многом стало возможным благодаря тому, что некоторые сотрудники компании пренебрегают элементарной безопасностью. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский не менял пароль аж с 2022 года», — утверждают в своем Telegram-канале «Киберпартизаны Белоруссии».
Киберпреступники добавили, что, проникнув в инфраструктуру авиакомпании, в течение года методично продвигались по ней с целью тотальной компрометации. Они уточнили, что этому способствовало использование «Аэрофлотом» устаревших версий операционных систем компании Microsoft — Windows XP и 2003.
Они также заверяют, что до сих пор сохраняют доступ к корпоративным почтам сотрудников авиакомпании, а также имеют возможность прослушивать высшее руководство перевозчика.
В «Аэрофлоте» с самого утра пытаются ликвидировать последствия взлома, из-за которого были отменены десятки рейсов. Как сообщили в авиакомпании, сейчас специалисты проводят вынужденную корректировку расписания полетов, в том числе путем частичной отмены рейсов. По данным Telegram-канала Baza, ситуация остается критической: вылетают только те рейсы, полетные расчеты по которым были сделаны заранее.
По мнению эксперта в области информационной безопасности Алексея Козлова, восстановление систем «Аэрофлота» может занять до полугода, а полная стабилизация — до года. В беседе с РИА Новости он заявил, что точные сроки зависят от степени разрушения инфраструктуры и доступности резервных копий данных. Ущерб от кибератаки Козлов оценил в 10-50 миллионов долларов.
В Роскомнадзоре (РКН) сообщили «Коммерсанту», что информация о сливах персональных данных клиентов или сотрудников «Аэрофлота» пока не подтверждена. Ведомство следит за ситуацией с кибератакой на компанию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Медведев лет 15 назад сказал: "Мы построим умную экономику." И росвласть построила идиотскую экономику.
Цитата:- «Сила компании в разуме, а не в жадности.»
Я предсказывала что вся кампания (февральская часть СВО) вложится в два дня 24- 26 февраля 2022 (Господи- да кто она такая, Украина). Мне обещали за эту инфу месячную зряплату по кулю зелёных червонцев ежемесячно. Меня жадность обняла, я потеряла разум- и доложила ЕМУ эту приятную («приходите, вас украинцы ждут с хлебом и солью») для ЕГО ушей информацию.
P.S. Да, приглашённые, не забудте в гардеробную часть бронетранспортёра (танка) повесить на плечики парадный мундир с начищенными орденами- чтобы во время вашего парада 30 февраля по Крещатику гарные укропки любовались элитой «русского мира».
А Аэрофлот?
А чё Аэрофлот?- в 1920- годы мы перевезли без него и всяких хакерских атак аж пару десятков пассажиров (наверное) и ничего. Затем для начала бандеровцев (тьфу, кулаков) раскулачили и зажили лет 40- 50 весело и счастливо в коммуналках с одним туалетом на 20 +/- семей- и назвали это «Русский мир», до тех пор, пока Хрущёв не «раскулачил» Сталина и начал потихоньку строить «хрущёвки».
ЕР к этому стремится!
Это Вам надо бы нашим крутым-верхним внушить, которые, мол, мы их и тем и этим долбанëм ого-го! Невдомëк будëновцам, что именно так, как Вы описали, и произойдёт. Решение на "долбанëм" ляжет сначала на стол ихнего ген. штаба, а потом уж и к Герасимову пожалует (может быть) - со всеми вытекающими...
Когда скручивали головы зеленогоадам всяким и прочим донаносколковским конторам, вполне могли бы прикинуть, к чему всё это приведëт.
Кстати, гранмерси этим партизаненам, что продемонстрировали нашим дятлам, насколько мы голые и беззащитные, не пролив (пока) ни капли крови...
Все закономерно.Все в стране возглавляют дилетанты.Полные нули в профессии.Эффективные менеджеры..То ли еще будет...