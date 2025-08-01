Международные резервы России обновили исторический максимум

09:10 1.08.2025

Российские международные резервы обновили рекордный максимум. По состоянию на 25 июля их объем достиг $695,5 млрд, следует из отчета, опубликованного 31 июля Центральным банком РФ.

Неделей ранее, 18 июля, объем резервов составлял $683,7 млрд, что было ниже уровня, зафиксированного 11 июля — тогда резервы находились на отметке $685 млрд. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 июля, когда показатель впервые достиг $690 млрд.

На фоне дискуссий в странах ЕС о возможном использовании замороженных российских активов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 апреля подчеркивал, что в Европе нет консенсуса по этому вопросу. При этом, по его словам, Москва намерена продолжать отстаивать свои права и добиваться возврата принадлежащих ей средств.