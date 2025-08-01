Международные резервы России обновили исторический максимум

Центральный Банк РФ

Российские международные резервы обновили рекордный максимум. По состоянию на 25 июля их объем достиг $695,5 млрд, следует из отчета, опубликованного 31 июля Центральным банком РФ.

Неделей ранее, 18 июля, объем резервов составлял $683,7 млрд, что было ниже уровня, зафиксированного 11 июля — тогда резервы находились на отметке $685 млрд. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 июля, когда показатель впервые достиг $690 млрд.

На фоне дискуссий в странах ЕС о возможном использовании замороженных российских активов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 апреля подчеркивал, что в Европе нет консенсуса по этому вопросу. При этом, по его словам, Москва намерена продолжать отстаивать свои права и добиваться возврата принадлежащих ей средств.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.08.2025, 17:54
    Гость: Имрек

    Все так, но с маленьким дополнением. Описанная схема хороша, когда всё потребляемое производится самостоятельно. А когда половина (а то и 3/4) закупается, то совсем не так благостно.

  2. 01.08.2025, 17:50
    Гость: Имрек

    1 галлон = 3.78541 литра. Маленькая ложь, рождает большое недоверие(с). В Costco бензин $4. Но это мелочи, главное, что заправка тогда, и заправка сейчас наносит одинаковый ущерб для кармана тамошних аборигенов и понаехавших. Зарплаты выросли (минималка в СА втрое), а машины стали кушать в два-три раза меньше.

  5. 01.08.2025, 16:46
    Гость: Международные резервы России обновили исторический максимум

    А это с учетом тех, уже "замороженных" в 2022, или это уже новые "замороженные", в дополнение к тем, прежним?

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