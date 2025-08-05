В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода

10:37 5.08.2025

В Госдуму внесли законопроект о порядке совместного воспитания детей родителями после развода. Авторами документа выступили Андрей Свинцов от ЛДПР, Дмитрий Кузнецов от СРЗП и коммунист Алексей Корниенко.

Депутаты предлагают внести в Семейный кодекс изменения, согласно которым суд при каждом конкретном расторжении брака будет решать, требуется ли назначать порядок совместного воспитания прежде, чем определить, с кем из родителей останется ребенок, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке авторы отмечают, что институт совместного воспитания будет эффективен прежде всего в тех случаях, когда суду очевидно, что родители негативно настроены друг к другу и велика вероятность того, что у одного из них из-за этого возникнут сложности в общении с ребенком.

Установление совместного воспитания позволит детям сохранить полноценные отношения с обоими родителями, подчеркивают авторы документа. В таком случае ребенок не потеряет ощущения полной семьи и сохранит эмоциональную связь с обоими родителями.

В документе также перечисляются условия, при которых совместное воспитание назначать нельзя:

у одного из родителей нет места жительства либо он живет за пределами России;

один из родителей ограничен в родительских правах;

оставление с одним из родителей опасно для ребенка;

один из родителей намерен отказаться от совместного воспитания;

родитель по неуважительным причинам более шести месяцев не проживает с ребенком и уклоняется от его воспитания.



Авторы законопроекта уверены, что эти изменения помогут нормализовать отношения в брачно-семейной сфере, укрепить связи ребенка с родителями и снизить уровень негативного влияния развода на детскую психику.