В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода

© KM.RU, Алексей Белкин

В Госдуму внесли законопроект о порядке совместного воспитания детей родителями после развода. Авторами документа выступили Андрей Свинцов от ЛДПР, Дмитрий Кузнецов от СРЗП и коммунист Алексей Корниенко.

Депутаты предлагают внести в Семейный кодекс изменения, согласно которым суд при каждом конкретном расторжении брака будет решать, требуется ли назначать порядок совместного воспитания прежде, чем определить, с кем из родителей останется ребенок, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке авторы отмечают, что институт совместного воспитания будет эффективен прежде всего в тех случаях, когда суду очевидно, что родители негативно настроены друг к другу и велика вероятность того, что у одного из них из-за этого возникнут сложности в общении с ребенком.

Установление совместного воспитания позволит детям сохранить полноценные отношения с обоими родителями, подчеркивают авторы документа. В таком случае ребенок не потеряет ощущения полной семьи и сохранит эмоциональную связь с обоими родителями.

В документе также перечисляются условия, при которых совместное воспитание назначать нельзя:

  • у одного из родителей нет места жительства либо он живет за пределами России;
  • один из родителей ограничен в родительских правах;
  • оставление с одним из родителей опасно для ребенка;
  • один из родителей намерен отказаться от совместного воспитания;
  • родитель по неуважительным причинам более шести месяцев не проживает с ребенком и уклоняется от его воспитания.


Авторы законопроекта уверены, что эти изменения помогут нормализовать отношения в брачно-семейной сфере, укрепить связи ребенка с родителями и снизить уровень негативного влияния развода на детскую психику.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.08.2025, 20:37
    Гость: Александр

    У меня решение суда есть, что имею право аж 2 дня в месяц с ребенком общаться. Да и то не исполняется. Даже на горные лыжи идти отказывается. Не, вы видели ребенка, который от горных лыж отказался?
    Такая вот мамочкина работа.

  2. 05.08.2025, 19:30
    Гость: Лом

    Очередной американизм.
    Они все дебильное и плохое копируют, а все хорошее игнорируют.

  3. 05.08.2025, 14:34
    Гость: Еще чего?

    Ребенок у неё- пусть и воспитывает, или школа должна воспитывать. Пусть спасбо скажет, что я алименты плачу.

  4. 05.08.2025, 14:05
    Гость: может, их на сельхозработы отправить?

    Пока они от безделья не ошалели окончательно и не полезли на стены...
    Ведь выскочат на улицу, начнут прохожих кусать - потом проблем не оберешься!

  5. 05.08.2025, 13:05
    Гость: Они там совсем...

    Машаров: жителям МКД может грозить штраф за уборку квартиры вечером

    Жителям многоквартирных домов могут грозить штрафы за использование бытовой техники в ночное время, если шум от пылесосов или стиральных машин превышает допустимые нормы.URA.Ru

    Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект о тишине, который предусматривает запрет на шум с 23:00 до 7:00,

    тихий час в дневное время с 13:00 до 15:00,

    ОСБЕННО ЭТО ПОРАДОВАЛО

    =а также ограничения на ремонтные работы с 9:00 до 19:00 по будням.=

    ОНИ ОДУРЕЛИ?

Все комментарии (7)
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