В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода
В Госдуму внесли законопроект о порядке совместного воспитания детей родителями после развода. Авторами документа выступили Андрей Свинцов от ЛДПР, Дмитрий Кузнецов от СРЗП и коммунист Алексей Корниенко.
Депутаты предлагают внести в Семейный кодекс изменения, согласно которым суд при каждом конкретном расторжении брака будет решать, требуется ли назначать порядок совместного воспитания прежде, чем определить, с кем из родителей останется ребенок, пишет РИА Новости.
В пояснительной записке авторы отмечают, что институт совместного воспитания будет эффективен прежде всего в тех случаях, когда суду очевидно, что родители негативно настроены друг к другу и велика вероятность того, что у одного из них из-за этого возникнут сложности в общении с ребенком.
Установление совместного воспитания позволит детям сохранить полноценные отношения с обоими родителями, подчеркивают авторы документа. В таком случае ребенок не потеряет ощущения полной семьи и сохранит эмоциональную связь с обоими родителями.
В документе также перечисляются условия, при которых совместное воспитание назначать нельзя:
- у одного из родителей нет места жительства либо он живет за пределами России;
- один из родителей ограничен в родительских правах;
- оставление с одним из родителей опасно для ребенка;
- один из родителей намерен отказаться от совместного воспитания;
- родитель по неуважительным причинам более шести месяцев не проживает с ребенком и уклоняется от его воспитания.
Авторы законопроекта уверены, что эти изменения помогут нормализовать отношения в брачно-семейной сфере, укрепить связи ребенка с родителями и снизить уровень негативного влияния развода на детскую психику.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У меня решение суда есть, что имею право аж 2 дня в месяц с ребенком общаться. Да и то не исполняется. Даже на горные лыжи идти отказывается. Не, вы видели ребенка, который от горных лыж отказался?
Такая вот мамочкина работа.
Очередной американизм.
Они все дебильное и плохое копируют, а все хорошее игнорируют.
Ребенок у неё- пусть и воспитывает, или школа должна воспитывать. Пусть спасбо скажет, что я алименты плачу.
Пока они от безделья не ошалели окончательно и не полезли на стены...
Ведь выскочат на улицу, начнут прохожих кусать - потом проблем не оберешься!
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Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект о тишине, который предусматривает запрет на шум с 23:00 до 7:00,
тихий час в дневное время с 13:00 до 15:00,
ОСБЕННО ЭТО ПОРАДОВАЛО
=а также ограничения на ремонтные работы с 9:00 до 19:00 по будням.=
ОНИ ОДУРЕЛИ?