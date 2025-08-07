Контрабанда авто и ювелирки в России может составлять до 10% импорта

09:17 7.08.2025

Нелегальный ввоз автомобилей, мотоциклов и ювелирных изделий в Россию может достигать 10% от всего товарооборота. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главного аналитика AMarkets Игоря Расторгуева.

По его словам, теневая сторона внешней торговли остаётся характерной чертой не только для России, но и для других крупных экономик мира. Обычно объём контрабанды составляет от 2 до 3% от общего оборота, но в ряде категорий, особенно таких как транспорт и украшения, доля может быть существенно выше.

Согласно информации Федеральной таможенной службы, в 2025 году чаще всего нелегально ввозились автомобили, мотоциклы, наркотики, психотропные вещества и ювелирные изделия.

Эксперт отметил, что это свидетельствует как о высоком потребительском интересе, так и о стремлении отдельных участников рынка избежать таможенных пошлин и уплаты НДС.

Среди типичных схем — занижение реальной стоимости при декларировании, фальсификация документов, отправка товаров через страны с ослабленным контролем и участие физических лиц в качестве курьеров.

Что касается автомобильного сегмента, то здесь нередко используется метод «разбора и обратной сборки»: машины ввозятся по частям как запчасти, после чего собираются уже внутри страны. Также фиксируются случаи подмены VIN-номеров и попытки воспользоваться дипломатическими каналами для ввоза без проверки.