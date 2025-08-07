Контрабанда авто и ювелирки в России может составлять до 10% импорта

Нелегальный ввоз автомобилей, мотоциклов и ювелирных изделий в Россию может достигать 10% от всего товарооборота. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главного аналитика AMarkets Игоря Расторгуева.

По его словам, теневая сторона внешней торговли остаётся характерной чертой не только для России, но и для других крупных экономик мира. Обычно объём контрабанды составляет от 2 до 3% от общего оборота, но в ряде категорий, особенно таких как транспорт и украшения, доля может быть существенно выше.

Согласно информации Федеральной таможенной службы, в 2025 году чаще всего нелегально ввозились автомобили, мотоциклы, наркотики, психотропные вещества и ювелирные изделия.

Эксперт отметил, что это свидетельствует как о высоком потребительском интересе, так и о стремлении отдельных участников рынка избежать таможенных пошлин и уплаты НДС.

Среди типичных схем — занижение реальной стоимости при декларировании, фальсификация документов, отправка товаров через страны с ослабленным контролем и участие физических лиц в качестве курьеров.

Что касается автомобильного сегмента, то здесь нередко используется метод «разбора и обратной сборки»: машины ввозятся по частям как запчасти, после чего собираются уже внутри страны. Также фиксируются случаи подмены VIN-номеров и попытки воспользоваться дипломатическими каналами для ввоза без проверки.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.08.2025, 16:43
    Гость: Имрек

    Экспертов развелось... Ключевое - "По его словам". Не таможенник, а частное лицо мутной, МММ-подобной конторки. На правах рекламы, этой самой конторки, с девизом- Мы превратим ваши деньги в наши доходы.

Выбор читателей
Диалоги с нейросетями доведут пользователей до суда
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Росстат: средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей
© KM.RU
Около 50 тысяч бойцов ВСУ скопились у границы с Россией
Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД
Избранное
«Надо понимать, что этот раздел мира, которого США удалось добиться, теперь надолго»
VicToriA «Укрытый дождем»
Кукишъ «Чернь» (компакт-кассета)
Ник Рок-н-Ролл отказался от доспехов Бога
Достопримечательности Таллина: что нужно знать
Постпечатная обработка: что сюда входит и для чего нужна
О бедной крапиве замолвите
Есть ли в России социальная почва для семейных ценностей?
5:0 в пользу Дмитрия Черного, Razgruzka
«То, что мы получили в ХХI столетии, в нашей истории случается впервые. Никогда так Русь — Россию не унижали»
Ковид-годовщина: пора ответить на многочисленные вопросы
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации