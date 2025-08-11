Калининградским врачам Сушкевич и Белой дали от 9 лет за убийство младенца

13:20 11.08.2025

Мособлсуд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве новорожденного ребенка. Элине Сушкевич назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима, Елене Белой — 9,5 лет с отбыванием в колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

Дело рассматривалось с участием присяжных, которые 30 июля сочли вину фигуранток доказанной. Решение было принято единогласно.

Дело врачей длится почти семь лет, пишет РБК. В ноябре 2018-го уроженка Узбекистана Заримхон Ахмедова родила на 24-й неделе беременности недоношенного мальчика весом 700 г. Как утверждает следствие, исполняющая обязанности главврача роддома № 4 Елена Белая, уверенная в том, что ребенок не выживет, поручила анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич ввести новорожденному смертельную дозу сульфата магния, чтобы это было похоже на внутриутробную смерть и не испортило показатели роддома. Сушкевич исполнила поручение, в результате чего младенец скончался. В материалах дела есть аудиозапись собрания врачей, где, как утверждается, Белая отчитывает подчиненных за помощь тяжелому младенцу и требует переписать его медицинскую историю.

Защита настаивала на невиновности, утверждая, что все действия врачей были необходимы, введение препарата не доказано и отсутствует состав преступления.

В поддержку Белой и Сушкевич высказывались врачи. В числе тех, кто призывал их оправдать, — президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Дело рассматривали в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли врачам оправдательный вердикт. Но прокуратура обжаловала это решение, и в конце мая 2021-го Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. Тогда по ходатайству ГП слушания перенесли в Подмосковье.

В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима соответственно. Им также запретили работать по профессии в течение трех лет после освобождения.

Позднее Верховный суд отправил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив рассмотреть дело заново в Мособлсуде.

История вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку медиков выступили как калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители детей, которых эти врачи ранее спасли.