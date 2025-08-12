ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного

11:49 12.08.2025

Агент украинских спецслужб планировал подорвать автомобиль в Подмосковье для убийства высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.

"Федеральной службой безопасности задержан гражданин России и Украины, 1989 года рождения, готовивший террористический акт на территории Московской области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен агент украинских спецслужб под псевдонимом Ворон, завербованный на территории третьей страны", — цитирует РИА Новости заявление ЦОС ФСБ.

По инструкции куратора преступник изготовил СВУ, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатого вещества. Он спрятал его в автомобиле, купленном на переведенные ему деньги. Транспортное средство должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны России приведено в действие, рассказали в ведомстве.

Агента задержали на трассе М-4, когда тот ехал к месту планируемого преступления. Во время допроса он рассказал, что установил взрывное устройство в днище под запасным колесом, а электронную часть — в панели под рулевым. За совершение теракта ему пообещали помочь вернуться на Украину и избежать мобилизации в ВСУ.

Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, а также незаконном изготовлении, хранении, перевозке, сбыте и передаче взрывчатых веществ или взрывных устройств. Злоумышленнику грозит пожизненный срок.