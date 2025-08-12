ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного
Агент украинских спецслужб планировал подорвать автомобиль в Подмосковье для убийства высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.
"Федеральной службой безопасности задержан гражданин России и Украины, 1989 года рождения, готовивший террористический акт на территории Московской области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен агент украинских спецслужб под псевдонимом Ворон, завербованный на территории третьей страны", — цитирует РИА Новости заявление ЦОС ФСБ.
По инструкции куратора преступник изготовил СВУ, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатого вещества. Он спрятал его в автомобиле, купленном на переведенные ему деньги. Транспортное средство должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны России приведено в действие, рассказали в ведомстве.
Агента задержали на трассе М-4, когда тот ехал к месту планируемого преступления. Во время допроса он рассказал, что установил взрывное устройство в днище под запасным колесом, а электронную часть — в панели под рулевым. За совершение теракта ему пообещали помочь вернуться на Украину и избежать мобилизации в ВСУ.
Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, а также незаконном изготовлении, хранении, перевозке, сбыте и передаче взрывчатых веществ или взрывных устройств. Злоумышленнику грозит пожизненный срок.
хороший отвлекающий маневр от настоящей азиатской угрозы.
всегда надо помнить, что на территории РФ проживает более 15 миллионов потомков тех, кто заехал имеено с территории Украины. Просто так в конце 19 века, потом по Столыпинской реформе, потом на комсомольские стройки, на нефтепромыслы и так далее. Так что партизанская война только в самом начале пути.
почему тогда крокус не предотвратили?
Россияне платят налоги, на которые будут кормить террориста...
Пожизненный пенсион, с бесплатной едой.