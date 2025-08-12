В России предложили увеличить декретные выплаты

В России предложили  пересмотреть систему декретных выплат, чтобы замедлить падение рождаемости. С этой инициативой в авторской статье выступил старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Ларионов, пишет газета "Известия".

Сейчас пособие по уходу за ребёнком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка. Минимум — около 9 тыс. рублей в месяц, максимум — 69 тыс. Ларионов считает, что при рождении второго ребёнка выплаты стоит увеличить до 60% от дохода и продлить срок их начисления до 2,5 лет. Для семей с третьим ребёнком он предлагает поднять пособие до 80% и выплачивать его до трёх лет.

По данным ВЦИОМ, в 2024 году в стране родилось 1,22 млн детей — на 3,4% меньше, чем годом ранее. Показатель снижается уже девятый год подряд.

При этом ряд экспертов считают, что резкий рост выплат может привести к повышению тарифов страховых взносов, что в нынешних условиях маловероятно. Вместе с тем они положительно оценивают идею продления оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком.

Предполагается, что внедрение предложенных мер потребует от 5 до 15 млрд рублей в первые полтора года, а в дальнейшем — до 30 млрд ежегодно, учитывая возможный рост числа участников программы.

