В Госдуме попросили Собянина разобраться с закрытием роддомов

19:45 13.08.2025

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина запросила у мэра Москвы Сергея Собянина данные о количестве закрытых с 2024 года столичных роддомов и причинах их закрытия. По ее словам, обращения по этому поводу она регулярно получает от горожан, сообщает RTVI.

Останина привела два примера, о которых узнала от граждан. Так, она пишет, что в августе 2025 года закрылся роддом №3 на Нежинской улице, а его сотрудникам якобы предложили или уволиться «по собственному желанию», или самостоятельно трудоустраиваться в больницу №67.

Также, по словам Останиной, в 2026 году планируется закрыть два роддома из-за открытия родильных отделений при больницах: роддом №8 возле станции метро «Выхино» — в связи с открытием роддома при больнице №15, роддом №20 возле станции метро «Первомайская» — в связи с открытием роддома в капитально отремонтированной ГКБ №36.

В обращении депутата говорится, что сокращение числа роддомов приводит к ухудшению доступности медуслуг родовспоможения и «создает дополнительные барьеры в получении необходимых консультаций и медицинской помощи на этапе беременности и родов».

Также Останина отметила, что во многих медучреждениях не хватает квалифицированных акушеров-гинекологов и неонатологов, и эта нехватка кадров «вызывает серьезные опасения за здоровье женщин и новорожденных».

Она попросила Собянина с учетом «важности и социальной значимости» этого вопроса предоставить информацию о мерах по обеспечению доступности медуслуг во всех районах Москвы и решении проблем нехватки квалифицированных медработников, а также данные о количестве закрытых в 2024-2025 годах роддомов и причинах их закрытия.