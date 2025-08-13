В Госдуме попросили Собянина разобраться с закрытием роддомов
Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина запросила у мэра Москвы Сергея Собянина данные о количестве закрытых с 2024 года столичных роддомов и причинах их закрытия. По ее словам, обращения по этому поводу она регулярно получает от горожан, сообщает RTVI.
Останина привела два примера, о которых узнала от граждан. Так, она пишет, что в августе 2025 года закрылся роддом №3 на Нежинской улице, а его сотрудникам якобы предложили или уволиться «по собственному желанию», или самостоятельно трудоустраиваться в больницу №67.
Также, по словам Останиной, в 2026 году планируется закрыть два роддома из-за открытия родильных отделений при больницах: роддом №8 возле станции метро «Выхино» — в связи с открытием роддома при больнице №15, роддом №20 возле станции метро «Первомайская» — в связи с открытием роддома в капитально отремонтированной ГКБ №36.
В обращении депутата говорится, что сокращение числа роддомов приводит к ухудшению доступности медуслуг родовспоможения и «создает дополнительные барьеры в получении необходимых консультаций и медицинской помощи на этапе беременности и родов».
Также Останина отметила, что во многих медучреждениях не хватает квалифицированных акушеров-гинекологов и неонатологов, и эта нехватка кадров «вызывает серьезные опасения за здоровье женщин и новорожденных».
Она попросила Собянина с учетом «важности и социальной значимости» этого вопроса предоставить информацию о мерах по обеспечению доступности медуслуг во всех районах Москвы и решении проблем нехватки квалифицированных медработников, а также данные о количестве закрытых в 2024-2025 годах роддомов и причинах их закрытия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Давеча одно чудо из е...р...,говорила,что в России женщины и в поле рожали
На фига к больницам ещё роддома прикреплять?Всё по уму сделано было в Союзе,так нет,-рукож.... "оптимизаторам" народонаселения страны дай что-нибудь креативненькое,да? Мало инфекции в самих роддомах,давай чего-нибудь гнойненького по вентиляции из больницы добавим? Или опять какую-нибудь эпидемию готовят,чтобы одним махом побольше народу в стране ухайдохать? Другого объяснения пока не вижу.
он враг народа что вам непонятно!
Это ответ российских властей на якобы озабоченность низкой рождаемостью в стране. Если количество детей уменьшается значит и числи рожениц сократилось в разы, роддома стоят не заполненные, значит их нужно закрыть хотя бы часть из них, как и персонал. Начали с Москвы, а далее распространят «передовой опыт» на всю страну. И Собянин явно не сам это придумал, видать получил соответствующий приказ от министра здравоохранения, а тот наверняка получил полное одобрение от президента.
Они рожают будущее России. Поэтому будьте добры разобраться