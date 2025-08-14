В Кремле назвали состав российской делегации для переговоров на Аляске

В российскую делегацию для переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут 15 августа на Аляске, вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на заявление Ушакова.

Встреча Путина и Трампа ожидается 15 августа в Анкоридже на Аляске. По данным CNN, местом ее проведения будет объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон. Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Ушаков уточнил, что встреча президентов начнется в 22:30 мск (11:30 по местному времени). Он добавил, что это будет встреча тет-а-тет с участием переводчиков. Помощник президента РФ также рассказал, что по результатам переговоров на Аляске Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию для СМИ.

