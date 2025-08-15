Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Магадан перед встречей с Трампом

06:49 15.08.2025

Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан, где ему предстоит осмотреть ряд региональных объектов и провести встречу с главой области Сергеем Носовым.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, этот визит носит стратегический характер: «Город важный, президент неоднократно бывал там в период, когда занимал пост премьера. Сейчас в Магадане реализуются масштабные проекты по созданию комфортной городской среды».

В программе поездки — посещение производственного предприятия «Омега-Си». Этот завод первым в России освоил переработку и рафинирование рыбьего жира для получения реэтерифицированных триглицеридов (rTG) в капсулах. В производстве используется сырьё из сардины и сельди, выловленных в Охотском море. Предприятие создано по международным стандартам качества.

Президент также посетит культурно-общественный центр парка «Маяк», который объединяет в себе площадки для общественных инициатив и культурных событий, а также спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский». Новый комплекс предназначен для тренировок, проведения соревнований различного уровня по хоккею, фигурному катанию, плаванию и игровым видам спорта. Здесь предусмотрены занятия для всех возрастных групп и массовое катание на коньках.

Одним из ключевых пунктов программы станет совещание по реализации мастер-плана развития Магадана.

Кроме того, глава государства возложит цветы к мемориалу героям АЛСИБА. Памятник посвящён подвигу лётчиков Первой Краснознамённой авиадивизии, перегонявших американские самолёты в СССР по маршруту Аляска – Сибирь в годы Великой Отечественной войны. Мемориал символизирует сотрудничество двух стран, изображая момент рукопожатия советского и американского пилотов на фоне вертикального крыла самолёта.

Трасса АЛСИБ действовала с 1942 по 1945 годы, соединяя Фэрбенкс (Аляска) с Красноярском. Важными пунктами маршрута были магаданские аэродромы, через которые шли поставки авиационной техники по ленд-лизу.

Песков подчеркнул, что в ходе поездки Путин не только обсудит региональные проекты, но и проведёт рабочую встречу с губернатором: «Президент всегда использует возможность уделить внимание вопросам регионального развития».

После окончания рабочей поездки в Магадан Путин отправится на Аляску на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Путин и Трамп встретятся в Анкоридже 15 августа в 22:00 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.