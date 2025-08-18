ФСБ сорвала попытку подрыва Крымского моста

ФСБ РФ

Российские спецслужбы сообщили о предотвращении диверсии на Крымском мосту, пишет РБК.

По данным ФСБ, автомобиль Chevrolet, начиненный самодельной взрывчаткой, был ввезен в Россию с территории Украины транзитом через несколько государств.

Машина пересекла российско-грузинскую границу через пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Далее автомобиль планировали перевезти автовозом в Краснодарский край, где его должны были передать другому водителю.

Как уточняет ведомство, конечной целью было проведение теракта на Крымском мосту. Новый водитель, не зная истинных планов, фактически становился «невольным смертником», которого, по версии спецслужб, «киевский режим намеревался использовать втемную».

ФСБ заявила, что все лица, причастные к организации доставки автомобиля в Россию, задержаны, а взрывчатое устройство нейтрализовано.

В ведомстве подчеркнули, что это уже вторая подобная попытка. Ранее, в апреле, белорусские таможенники на пункте пропуска «Брест» перехватили Mercedes с 580 килограммами взрывчатки. По данным ФСБ, груз предназначался для подрыва на Крымском мосту. Тогда также задержали всех участников схемы, включая водителя, который не подозревал о перевозке смертельного груза и должен был стать «смертником».

