Биометрия появится в поездах дальнего следования с сентября 2025

10:11 18.08.2025

С 1 сентября 2025 года в России вводится возможность использовать биометрические данные при покупке билетов и посадке на поезда дальнего следования, при условии, что перевозчик располагает необходимым оборудованием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Изменения внесены в правила оказания услуг по перевозке пассажиров и транспортировке грузов и багажа для личных и бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Согласно обновленным требованиям, идентификация и аутентификация пассажиров смогут проводиться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС). Нововведение распространяется и на высокоскоростные поезда.

При этом привычные способы оформления билетов и посадки останутся доступными. Новая опция будет работать для пользователей ЕБС, а подключение перевозчиков к системе зависит от их технической готовности.