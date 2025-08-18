Биометрия появится в поездах дальнего следования с сентября 2025

С 1 сентября 2025 года в России вводится возможность использовать биометрические данные при покупке билетов и посадке на поезда дальнего следования, при условии, что перевозчик располагает необходимым оборудованием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Изменения внесены в правила оказания услуг по перевозке пассажиров и транспортировке грузов и багажа для личных и бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Согласно обновленным требованиям, идентификация и аутентификация пассажиров смогут проводиться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС). Нововведение распространяется и на высокоскоростные поезда.

При этом привычные способы оформления билетов и посадки останутся доступными. Новая опция будет работать для пользователей ЕБС, а подключение перевозчиков к системе зависит от их технической готовности.

  1. 18.08.2025, 22:13
    Гость: ant1949

    В современном общесатве взаимозависимость достигла колоссального уровня. Один "нехороший человек" может нанести ущерб тысячам людей.
    Поэтому для сокращения, а лучше исключения вероятности ущерба, вполне оправдан тотальный контроль за поведением всех без исключения хомо сапиенсов на дорогах, общественном транспорте, на производстве с помощью средств идентификации.
    Такой контроль не новость. В старину все считали, что за всем происходящим на Земле зорко и непрерывно наблюдает с небес Бог.
    Божьей кары боялись и старались не нарушать заповедей.
    За годы советской Власти атеизм разрушил веру в Бога и нарушил чёткую работу системы самоконтроля в обществе, действовавшую с давних пор.
    Китайцы, буду

  3. 18.08.2025, 13:45
    Гость: грубо? простите..

    Поведение СВОшников как раз не контролируется. Им можно всё. А учитывая, какой сброд туда стараниями власти подтянулся, можно себе представить криминогенную обстановку после окончания (все войны когда-то заканчиваются) СВО.

  4. 18.08.2025, 13:42
    Гость: снова по граблям

    Печальный опыт Аэрофлота показал, к чему может привести оголтелая цифровизация.

