Расходы на сборы ребенка в школу выросли почти вдвое за шесть лет

10:35 22.08.2025

С 2019 года стоимость подготовки детей к учебному году увеличилась в полтора-два раза. Наибольший рост пришелся на период 2021–2023 годов, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

По данным исследования, в котором участвовали 9 тыс. жителей Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов России, средние траты в столице в 2025 году достигли 19,2 тыс. руб. Это на 16% выше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге сумма выросла до 17,5 тыс. руб., показав прирост в 17%. Екатеринбург замыкает тройку лидеров с 16,9 тыс. руб. (+14%).

Самые скромные расходы зафиксированы в Уфе — 13,8 тыс. руб. (+7%) и Волгограде — 13,9 тыс. руб. (+9%). В Красноярске родители потратили в среднем 16,8 тыс. руб., что на 16% больше прошлогодних расходов, а в Казани — 16,7 тыс. (+13%). Краснодар показал рост затрат на 15%, до 16,5 тыс. руб.

Несмотря на увеличение цен, доля родителей, оформляющих кредиты на школьные сборы, сокращается. Если в 2024 году займами пользовались 9% респондентов, то в 2025-м этот показатель снизился до 5%.

Ранее исследование «СберСеллера» показало, что финансовые сложности остаются главным источником стресса для семей в период подготовки к учебе. 13% родителей признались, что испытывают сильное напряжение, еще 53% периодически волнуются, а 34% спокойно относятся к этим тратам. При этом четверть опрошенных назвали именно расходы основной проблемой.