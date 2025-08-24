В России предложили доплачивать учителям на красивую одежду

11:32 24.08.2025

Учителя должны получать доплату на приобретение красивой и стильной одежды, но вводить какую-либо форму для педагогов не надо. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Вопрос о введении единого дресс-кода для учителей возник на фоне появления в 2025 году ГОСТа на школьную форму для учеников.

"У нас большинство преподавателей в школах - это женщины. Они имеют свой вкус, свой стиль, и, наверное, обязывать их носить какую-то единую форму не надо. А вот доплачивать учителям на то, чтобы они могли одеваться прилично и в соответствии с современными требованиями моды, вот это было бы абсолютно правильно", - сказал Миронов.

Он призвал также "сначала разобраться с формой для школьников", раскритиковав представленные недавно и широко обсуждавшиеся в сети варианты одежды учащихся, соответствующей ГОСТу. "Это не школьная форма, это форма для пугала огородного, потому что это ужас какой-то", - считает Миронов. Политик заявил, что попросил искусственный интеллект нарисовать варианты одежды учащихся и получились "замечательные образцы" в отличие от того, что было представлено в виде школьной формы публике.