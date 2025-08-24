В России предложили доплачивать учителям на красивую одежду

Учителя должны получать доплату на приобретение красивой и стильной одежды, но вводить какую-либо форму для педагогов не надо. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Вопрос о введении единого дресс-кода для учителей возник на фоне появления в 2025 году ГОСТа на школьную форму для учеников.

"У нас большинство преподавателей в школах - это женщины. Они имеют свой вкус, свой стиль, и, наверное, обязывать их носить какую-то единую форму не надо. А вот доплачивать учителям на то, чтобы они могли одеваться прилично и в соответствии с современными требованиями моды, вот это было бы абсолютно правильно", - сказал Миронов.

Он призвал также "сначала разобраться с формой для школьников", раскритиковав представленные недавно и широко обсуждавшиеся в сети варианты одежды учащихся, соответствующей ГОСТу. "Это не школьная форма, это форма для пугала огородного, потому что это ужас какой-то", - считает Миронов. Политик заявил, что попросил искусственный интеллект нарисовать варианты одежды учащихся и получились "замечательные образцы" в отличие от того, что было представлено в виде школьной формы публике. 

  1. 24.08.2025, 17:26
    Гость: Григорьев

    Мудрое предложение. Но не совсем завершенное. Нужно еще оплатить стилистов, косметологов и силикон, кому требуется. Да. И губы качнуть не забыть.

  2. 24.08.2025, 16:18
    Гость: Имрек

    Давно пора ввести вицмундиры. Лепота. И сословная принадлежность сразу видна станет. При правильном подходе, таковые мундиры быстро станут более престижными чем iPhone15. И допустимый выезд утвердить. Госсоветник на Аурусе, а вот купчина только на китайских, пока крест на шею не заработает.

  3. 24.08.2025, 15:56
    Гость: в форме кассиры РЖД или

    Ресепшн в гостиницах, операционисты в банках и контроллеры/консультанты в МФЦ "Мои документы"... Полно профессий в форме/униформе, включая гардеробщиц и билетерш в театрах - вопрос вообще ни о чем!
    Просто изнывающая от безделья ГД уже не может придумать, как бы еще продемонстрировать свою бурную, но никому не нужную деятельность.

  4. 24.08.2025, 15:02
    Гость: АБЗАЦ-Политик заявил, что ПОПРОСИЛ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

    НАРИСОВАТЬ варианты ОДЕЖДЫ учащихся

    и получились "замечательные образцы" в отличие от того, что было представлено в виде школьной формы публике.

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2025/08/24/918530-v-rossii-

    А КАК БЫЛО В Империи, которую МЫ....
    В 1834 году император Николай I утвердил Положение о гражданских мундирах, в котором регламентировался фасон мужского гимназического костюма — первой школьной формы в России.
    В XIX веке гимназическая форма видоизменялась несколько раз: в 1855, 1864, 1868, 1871 и 1881 гг. Но главный принцип - копирование современного военного мундира - оставался неизменным.
    Цвета гимназической формы обычно были сдержанными: синий, серый, черный, коричневый. Но если в городе имелось несколько учебных заведений, они использовали свои собственные цвета.

    В дореволюционной России гимназическая форма была обязательной для всех учащихся. Она носила полувоенный характер, отличалась цветом, кантами, пуговицами и эмблемами. Единого образца не было — был только примерный фасон и цвет.

    Для девочек в
    государственных (Министерства Народного просвещения) гимназиях и прогимназиях законом не устанавливалась форменная одежда, и ее цвет определялся уставом заведения. Обычно воспитанницы носили платья тёмно-зелёного цвета и фартуки — чёрный в учебные дни и белый по праздникам.

    Традиционно гимназистки носили косы с шёлковыми чёрными и белыми бантами.
    Как в СССР, коричневое платье с белым воротничком, черный и белый фартуки,банты

  5. 24.08.2025, 15:00
    Гость: ДМБ

    В человеке все должно быть прекрасно: погоны, кокарда, исподнее... Иначе это не человек, а млекопитающее.

Все комментарии (22)
