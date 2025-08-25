В Курской области задержан и.о. замгубернатора Владимир Базаров

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн на заседании правительства области, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас с чиновником проводятся следственные мероприятия.

Хинштейн уточнил, что действия правоохранительных органов связаны с деятельностью Базарова на предыдущей должности. До работы в Курской области он занимал пост вице-губернатора Белгородской области, курируя строительный блок.

Другие подробности, включая статью и суть претензий, пока официально не раскрываются.

  3. 25.08.2025, 15:10
    Гость: мнение

    С Московского княжества нужно начинать борьбу с воровством и коррупцией в вертикали власти.

  4. 25.08.2025, 14:31
    Гость: А Фиг его знает этого журношлюшку

    Он воровай в законе.Получая депутатские ,носит часики в 300000 руб(з/плата за год),у него воруют драгоценностей на 1млн рублей(что сказано для слуха внутренней аудитории).А что он положительного сделал для страны?А Фиг его знает.

  5. 25.08.2025, 14:20
    Гость: Путник

    Да не воруют они. Они давно считают, что должность дана им "на кормление", а жалование, это на проезд до столицы(России или ОАЭ).

