В Курской области задержан и.о. замгубернатора Владимир Базаров

09:25 25.08.2025

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн на заседании правительства области, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас с чиновником проводятся следственные мероприятия.

Хинштейн уточнил, что действия правоохранительных органов связаны с деятельностью Базарова на предыдущей должности. До работы в Курской области он занимал пост вице-губернатора Белгородской области, курируя строительный блок.

Другие подробности, включая статью и суть претензий, пока официально не раскрываются.