Сбербанк вернул возможность дистанционной оплаты айфоном

09:41 25.08.2025

Сбербанк запустил новый способ оплаты с использованием iPhone и технологии Bluetooth Low Energy (BLE). Сервис получил название «Вжух», пишет РБК со ссылкой на представителя банка.

Функция доступна в обновленной версии приложения «Сбербанк Онлайн», опубликованной 25 августа. Чтобы воспользоваться услугой, нужно установить обновление и разрешить доступ к Bluetooth. Средства списываются с карты клиента вне зависимости от платежной системы.

«Когда на терминале появится сумма, клиенту достаточно открыть приложение, поднести смартфон и подтвердить оплату. Функция работает даже с экрана входа, а расстояние до терминала может быть не минимальным», — пояснили в Сбербанке. При этом подключение к интернету не обязательно — достаточно стартовой страницы приложения.

Оплата через BLE доступна только на обновленных биометрических терминалах «Сбера» без кнопок. Таких устройств у банка уже более 1,2 млн из общего числа в 2 млн POS-терминалов. По словам представителя банка, за последний год проведено масштабное обновление инфраструктуры для поддержки технологии.

Сбербанк отметил, что подобный сервис могут внедрить и другие банки. BLE-оплату уже тестируют Т-банк и Альфа-банк.

Напомним, Сбербанк анонсировал запуск технологии BLE осенью 2024 года. Параллельно аналогичный проект под названием «Волна» разрабатывает НСПК совместно с несколькими банками. Он позволит проводить оплату по Bluetooth через карты «Мир» и СБП. В пилоте участвуют ВТБ, ПСБ, МКБ, а также банки «Синара» и «Центр-Инвест». Например, ВТБ уже запустил тестовый проект в Москве, области и Казани.