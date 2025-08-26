Москвичи определили будущее дома-книжки на Новом Арбате
Москвичи определили будущее знаменитого дома-книжки и комплекса Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на улице Новый Арбат.
В голосовании проекта «Активный гражданин» приняли участие свыше 178 тысяч жителей столицы. По итогам опроса большинство москвичей поддержали концепцию, сохраняющую историческое здание.
Фото ©mos.ru/Проектное решение
За этот вариант высказались более 46% участников. Проект предусматривает реставрацию существующего комплекса и его интеграцию в обновлённую архитектурную композицию. К знаковому дому-книжке добавится современный небоскрёб в форме свитка — символ динамики, открытости и инновационного развития. Новый элемент подчеркнёт эстетику советского модернизма и станет доминантой района. Реконструкция будет сопровождаться проведением всех необходимых инженерных работ.
Фото ©mos.ru/Проектное решение
Внутри многофункционального кластера разместятся офисные пространства, деловая и торговая зоны, а также гастрономический квартал. С верхних этажей комплекса откроется панорама на центр Москвы.
Фото ©mos.ru/Проектное решение
Второй по популярности концепцией (чуть более 28% голосов) стал проект, сохраняющий общий силуэт исторического здания и дополняющий его новым «домом-книжкой».
Фото ©mos.ru/Проектное решение
Ещё около 17% респондентов поддержали идею возведения трёх высотных комплексов с архитектурными отсылками к оригиналу, а более 8% предложили доверить окончательное решение специалистам.
Дом-книжка, построенный в 1960-е, долгие годы оставался символом Нового Арбата. Необходимость его обновления связана с техническим состоянием здания и задачей объединить Новый Арбат с «Москва-Сити» и соседними кварталами в единую современную городскую среду.
Навел на мысль этот "свиток".У евреев очень много книжек,закрученных таким образом. Сначала менора у Красной площади перед гостиницей "Москва",теперь вот ...
Под сладкие сказочки об "историчности" и "преемственности" реально идет тщательная зачистка "исторической памяти", и перепланировка монументального ландшафта - обязательная часть этого процесса! Здание СЭВ - это же как кость в горле всех русофобов: это ведь памятник былого величия Страны, когда всякие еврошестерки, вроде Польши, на полусогнутых в том здании бегали, а не готовились воевать против России на территории нынешней Укурины!
Со скрежетом русофобы согласились оставить этот символ былого величия Державы, но с обязательным условием поставить рядом спирально закрученный гламурный фаличесский символ, высотой почти в два раза больше, как символ "выдающихся достижений" новой власти...
Сохранение дома книжки правильное решение но возведение очередного завернутого огромного члена рядом это явно излишне и очередной дурной фкус.
Кошмар! Хоть дл Садового кольца оставьте в покое.
Окончательно испортили Москву стеклятиной. Старая Москва осталась только в г. Ельце?