Москвичи определили будущее дома-книжки на Новом Арбате

Москвичи определили будущее знаменитого дома-книжки и комплекса Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на улице Новый Арбат.

В голосовании проекта «Активный гражданин» приняли участие свыше 178 тысяч жителей столицы. По итогам опроса большинство москвичей поддержали концепцию, сохраняющую историческое здание.


Фото ©mos.ru/Проектное решение

За этот вариант высказались более 46% участников. Проект предусматривает реставрацию существующего комплекса и его интеграцию в обновлённую архитектурную композицию. К знаковому дому-книжке добавится современный небоскрёб в форме свитка — символ динамики, открытости и инновационного развития. Новый элемент подчеркнёт эстетику советского модернизма и станет доминантой района. Реконструкция будет сопровождаться проведением всех необходимых инженерных работ.


Фото ©mos.ru/Проектное решение

Внутри многофункционального кластера разместятся офисные пространства, деловая и торговая зоны, а также гастрономический квартал. С верхних этажей комплекса откроется панорама на центр Москвы.


Фото ©mos.ru/Проектное решение

Второй по популярности концепцией (чуть более 28% голосов) стал проект, сохраняющий общий силуэт исторического здания и дополняющий его новым «домом-книжкой».


Фото ©mos.ru/Проектное решение

Ещё около 17% респондентов поддержали идею возведения трёх высотных комплексов с архитектурными отсылками к оригиналу, а более 8% предложили доверить окончательное решение специалистам.

Дом-книжка, построенный в 1960-е, долгие годы оставался символом Нового Арбата. Необходимость его обновления связана с техническим состоянием здания и задачей объединить Новый Арбат с «Москва-Сити» и соседними кварталами в единую современную городскую среду.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.08.2025, 15:32
    Гость: Пилот-у

    Навел на мысль этот "свиток".У евреев очень много книжек,закрученных таким образом. Сначала менора у Красной площади перед гостиницей "Москва",теперь вот ...

  2. 26.08.2025, 14:56
    Гость: никак нельзя!

    Под сладкие сказочки об "историчности" и "преемственности" реально идет тщательная зачистка "исторической памяти", и перепланировка монументального ландшафта - обязательная часть этого процесса! Здание СЭВ - это же как кость в горле всех русофобов: это ведь памятник былого величия Страны, когда всякие еврошестерки, вроде Польши, на полусогнутых в том здании бегали, а не готовились воевать против России на территории нынешней Укурины!
    Со скрежетом русофобы согласились оставить этот символ былого величия Державы, но с обязательным условием поставить рядом спирально закрученный гламурный фаличесский символ, высотой почти в два раза больше, как символ "выдающихся достижений" новой власти...

  3. 26.08.2025, 14:02
    Гость: Пилот

    Сохранение дома книжки правильное решение но возведение очередного завернутого огромного члена рядом это явно излишне и очередной дурной фкус.

  5. 26.08.2025, 13:38
    Гость: Тучин

    Окончательно испортили Москву стеклятиной. Старая Москва осталась только в г. Ельце?

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Лавров
Лавров раскрыл, какими Россия видит гарантии безопасности для Украины
© KM.RU, Илья Шабардин
Бензина нет, а там, где есть — цены бьют рекорды. НПЗ ушли на ремонт. Что происходит?
© KM.RU, Алексей Белкин
Полицейские попросили главу Ростовской области остановить наплыв мигрантов
В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода
Избранное
Андрей Князев уловил связь между «Королем и Шутом» и «Уно моменто»
«ВЦИОМ и правда о религиозности современной России»
«Пилот», 2 августа, Теплоход
Лидер «Черного кофе» отметил 60-летие Бахом, Альбинони и «Светлым металлом»
Михаил Бугаев («Гран-КуражЪ»): «Дату возможного конца света я взял не из воздуха»
Ундервуд «Избранное 2»
Памятник Сталину и украинские «кидалы»: как прошел «Большой разговор» Александра Лукашенко с прессой и НКО
«Дело академика-диссидента стало побеждать ещё при его жизни. Юбилей, который праздновать стыдно»
Американцы дали пинок Рогозину. Жаль, что «волшебный пендель» не из Кремля…
«Деникин спирт», 17 февраля, «Градов Бар» (Тула)
Оргазм Нострадамуса «Панк балдеж по-пионерски. Live in Irkutsk 98»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации