Москвичи определили будущее дома-книжки на Новом Арбате

09:15 26.08.2025

Москвичи определили будущее знаменитого дома-книжки и комплекса Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на улице Новый Арбат.

В голосовании проекта «Активный гражданин» приняли участие свыше 178 тысяч жителей столицы. По итогам опроса большинство москвичей поддержали концепцию, сохраняющую историческое здание.



Фото ©mos.ru/Проектное решение

За этот вариант высказались более 46% участников. Проект предусматривает реставрацию существующего комплекса и его интеграцию в обновлённую архитектурную композицию. К знаковому дому-книжке добавится современный небоскрёб в форме свитка — символ динамики, открытости и инновационного развития. Новый элемент подчеркнёт эстетику советского модернизма и станет доминантой района. Реконструкция будет сопровождаться проведением всех необходимых инженерных работ.



Фото ©mos.ru/Проектное решение

Внутри многофункционального кластера разместятся офисные пространства, деловая и торговая зоны, а также гастрономический квартал. С верхних этажей комплекса откроется панорама на центр Москвы.



Фото ©mos.ru/Проектное решение

Второй по популярности концепцией (чуть более 28% голосов) стал проект, сохраняющий общий силуэт исторического здания и дополняющий его новым «домом-книжкой».



Фото ©mos.ru/Проектное решение

Ещё около 17% респондентов поддержали идею возведения трёх высотных комплексов с архитектурными отсылками к оригиналу, а более 8% предложили доверить окончательное решение специалистам.

Дом-книжка, построенный в 1960-е, долгие годы оставался символом Нового Арбата. Необходимость его обновления связана с техническим состоянием здания и задачей объединить Новый Арбат с «Москва-Сити» и соседними кварталами в единую современную городскую среду.