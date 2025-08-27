В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты педагогам ко Дню знаний
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с инициативой ввести ежегодную выплату для всех педагогов к 1 сентября. Размер пособия, по его предложению, должен составлять один базовый оклад. Об этом 27 августа сообщило агентство «РИА Новости».
В официальном письме парламентарий отметил необходимость закрепления подобной меры на федеральном уровне, подчеркнув, что она должна распространяться на работников школ и дополнительного образования.
По мнению Чернышова, такая выплата станет знаком государственной благодарности учителям и поможет укрепить престиж профессии.
«Наши педагоги заслуживают ощутимый подарок от государства, который позволит почувствовать себя главным героем этого особенного дня», — подчеркнул он.
Депутат назвал инициативу «прямой инвестицией» в качественное образование и будущее страны, а также способом привлечь в профессию молодых специалистов.
Напомним, накануне в Госдуму внесли законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми перед Днем знаний. Документ предусматривает помощь для семей, в которых дети обучаются по основным программам на территории России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всем училкам 1 сентября выдать по пузырю водки, замечательное решение, тогда это будет действительно "день знаний" многие наконец то поймут смысл жизни.
вынесли. качели
ППР!!!
Может лучше платить достойное жалование?
Выплачивать не за счет налогов, а за счет "эффективных"директоров, которые захватывают школы,под одно юридическое лицо, заставляют родителей переписывать детей под предлогом "эффективности". Посмотрите декларации по 20 лямов в год и больше. Учителям невозможно заработать в нашей системе. Только директорам. И подняться до директора не дадут, сверху из администраций спустят "своего" человека.