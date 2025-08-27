В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты педагогам ко Дню знаний

09:18 27.08.2025

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с инициативой ввести ежегодную выплату для всех педагогов к 1 сентября. Размер пособия, по его предложению, должен составлять один базовый оклад. Об этом 27 августа сообщило агентство «РИА Новости».

В официальном письме парламентарий отметил необходимость закрепления подобной меры на федеральном уровне, подчеркнув, что она должна распространяться на работников школ и дополнительного образования.

По мнению Чернышова, такая выплата станет знаком государственной благодарности учителям и поможет укрепить престиж профессии.

«Наши педагоги заслуживают ощутимый подарок от государства, который позволит почувствовать себя главным героем этого особенного дня», — подчеркнул он.

Депутат назвал инициативу «прямой инвестицией» в качественное образование и будущее страны, а также способом привлечь в профессию молодых специалистов.

Напомним, накануне в Госдуму внесли законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми перед Днем знаний. Документ предусматривает помощь для семей, в которых дети обучаются по основным программам на территории России.