В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты педагогам ко Дню знаний

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с инициативой ввести ежегодную выплату для всех педагогов к 1 сентября. Размер пособия, по его предложению, должен составлять один базовый оклад. Об этом 27 августа сообщило агентство «РИА Новости».

В официальном письме парламентарий отметил необходимость закрепления подобной меры на федеральном уровне, подчеркнув, что она должна распространяться на работников школ и дополнительного образования.

По мнению Чернышова, такая выплата станет знаком государственной благодарности учителям и поможет укрепить престиж профессии.

«Наши педагоги заслуживают ощутимый подарок от государства, который позволит почувствовать себя главным героем этого особенного дня», — подчеркнул он.

Депутат назвал инициативу «прямой инвестицией» в качественное образование и будущее страны, а также способом привлечь в профессию молодых специалистов.

Напомним, накануне в Госдуму внесли законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми перед Днем знаний. Документ предусматривает помощь для семей, в которых дети обучаются по основным программам на территории России.

  1. 27.08.2025, 13:56
    Гость: Пилот

    Всем училкам 1 сентября выдать по пузырю водки, замечательное решение, тогда это будет действительно "день знаний" многие наконец то поймут смысл жизни.

  5. 27.08.2025, 11:14
    Гость: солдат

    Выплачивать не за счет налогов, а за счет "эффективных"директоров, которые захватывают школы,под одно юридическое лицо, заставляют родителей переписывать детей под предлогом "эффективности". Посмотрите декларации по 20 лямов в год и больше. Учителям невозможно заработать в нашей системе. Только директорам. И подняться до директора не дадут, сверху из администраций спустят "своего" человека.

