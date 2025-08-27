Выпускники медвузов будут работать под контролем наставника
Выпускники медицинских вузов и колледжей после первичной аккредитации будут три года трудиться под руководством наставника. Соответствующие поправки в законы об охране здоровья и образовании одобрило правительство, пишет газета «Известия».
По данным Минздрава, наставничество сделают обязательным и единым для всей страны. Молодые врачи и фармацевты смогут выбрать регион и медучреждение, но при перерыве работы срок наставничества придется добирать заново.
Как сообщалось ранее, Минздрав предложил сделать целевыми все бюджетные места по основным программам в медвузах. Если выпускник учился по целевому направлению и нарушит условия договора, ему придется вернуть средства, потраченные на обучение, и выплатить штраф.
Наставники получат доплату, однако размер надбавки пока не назван. В роли кураторов предполагается привлекать опытных специалистов, включая врачей предпенсионного и пенсионного возраста. Эксперты считают, что это поможет сохранить для отрасли квалифицированные кадры и компенсировать дефицит врачей. По данным Минздрава, в 2023 году не хватало около 29 тыс. докторов и 63 тыс. работников среднего звена.
Ежегодно около 35% выпускников вузов и 40% специалистов среднего звена, получивших образование за счет бюджета, не идут работать в госмедучреждения. Новый закон должен изменить ситуацию, обеспечив систему здравоохранения молодыми врачами.
По словам экспертов, наставничество позволит выпускникам закрепить знания, быстрее адаптироваться в коллективе и избежать ошибок, опасных для пациентов.
Первый зампред комитета Госдумы по здравоохранению Федот Тумусов уверен, что инициатива решит проблему кадрового голода. Ректоры ведущих медвузов считают, что обязательное наставничество укрепит первичное звено и изменит структуру подготовки кадров на этапе ординатуры.
Минздрав подготовит положение о наставничестве и определит порядок доплат. Ожидается, что новая система начнет действовать после утверждения закона.
Как будто раньше они без контроля работали.
Тьфу!
Как в СССР без АККРЕДИТАЦИЙ и ЛИЦЕНЗИЙ всяческиХ обходились .
ЕСТЬ ДИПЛОМ, чего вам ещё лишенцы?
Сидит куча блатных бездельников, штампует и раздаёт сертификаты и лицензии.
Потому и работать некому.
ВСЁ УЖЕ ЕСТЬ И БЫЛО.
Врач-интерн — это выпускник медицинского вуза, проходящий первичную последипломную подготовку по выбранной специальности.
Интерн занимает промежуточное положение между студентом и дипломированным специалистом, обладает базовыми медицинскими знаниями и приобретает практические навыки для самостоятельной работы.
В СССР это было.Как и РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.
О ЧЁМ ТРЫНДИМ?
ТАКОГО В СССР НЕ БЫЛО
