Выпускники медвузов будут работать под контролем наставника

Выпускники медицинских вузов и колледжей после первичной аккредитации будут три года трудиться под руководством наставника. Соответствующие поправки в законы об охране здоровья и образовании одобрило правительство, пишет газета «Известия».

По данным Минздрава, наставничество сделают обязательным и единым для всей страны. Молодые врачи и фармацевты смогут выбрать регион и медучреждение, но при перерыве работы срок наставничества придется добирать заново.

Как сообщалось ранее, Минздрав предложил сделать целевыми все бюджетные места по основным программам в медвузах. Если выпускник учился по целевому направлению и нарушит условия договора, ему придется вернуть средства, потраченные на обучение, и выплатить штраф.

Наставники получат доплату, однако размер надбавки пока не назван. В роли кураторов предполагается привлекать опытных специалистов, включая врачей предпенсионного и пенсионного возраста. Эксперты считают, что это поможет сохранить для отрасли квалифицированные кадры и компенсировать дефицит врачей. По данным Минздрава, в 2023 году не хватало около 29 тыс. докторов и 63 тыс. работников среднего звена.

Ежегодно около 35% выпускников вузов и 40% специалистов среднего звена, получивших образование за счет бюджета, не идут работать в госмедучреждения. Новый закон должен изменить ситуацию, обеспечив систему здравоохранения молодыми врачами.

По словам экспертов, наставничество позволит выпускникам закрепить знания, быстрее адаптироваться в коллективе и избежать ошибок, опасных для пациентов. 

Первый зампред комитета Госдумы по здравоохранению Федот Тумусов уверен, что инициатива решит проблему кадрового голода. Ректоры ведущих медвузов считают, что обязательное наставничество укрепит первичное звено и изменит структуру подготовки кадров на этапе ординатуры.

Минздрав подготовит положение о наставничестве и определит порядок доплат. Ожидается, что новая система начнет действовать после утверждения закона.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.08.2025, 12:59
    Гость: Выпускники медвузов будут работать под контролем наставника

    Как будто раньше они без контроля работали.
    Тьфу!

  2. 27.08.2025, 12:56
    Гость: Гы-гы-что за..........

    Выпускники медицинских вузов и колледжей после первичной аккредитации будут три года трудиться под руководством наставника.

    Как в СССР без АККРЕДИТАЦИЙ и ЛИЦЕНЗИЙ всяческиХ обходились .
    ЕСТЬ ДИПЛОМ, чего вам ещё лишенцы?

    Сидит куча блатных бездельников, штампует и раздаёт сертификаты и лицензии.
    Потому и работать некому.

    ВСЁ УЖЕ ЕСТЬ И БЫЛО.

    Врач-интерн — это выпускник медицинского вуза, проходящий первичную последипломную подготовку по выбранной специальности.

    Интерн занимает промежуточное положение между студентом и дипломированным специалистом, обладает базовыми медицинскими знаниями и приобретает практические навыки для самостоятельной работы.

    В СССР это было.Как и РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.
    О ЧЁМ ТРЫНДИМ?

    ТАКОГО В СССР НЕ БЫЛО

    На замену врачам призовут фельдшеров, акушеров и искусственный интеллект

    https://www.km.ru/zdorove/918599-na-zamenu-vracham-prizovut-feldsherov-akusherov-i-iskusstvennyi-intellekt

