Минздрав предложил сделать бюджетные места в медицинских вузах целевыми

15:00 26.08.2025

Комиссия правительства одобрила законопроект Минздрава, предлагающий сделать целевыми все бюджетные места по основным программам в медвузах.

"Все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми. При этом проектом закона предусмотрено усиление мер ответственности гражданина, заключившего договор о целевом обучении, в случае нарушения положений договора устанавливается выплата в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, включая меры поддержки, а также штраф в сумме двукратного размера компенсации", — рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Такие же условия будут распространяться на выпускников программ среднего профессионального медобразования, а также на заказчиков целевого обучения, если они не выполнят обязательства по трудоустройству или расторгнут договор в одностороннем порядке.

Целевики смогут продолжить обучение на следующей образовательной ступени, не отрабатывая установленный срок, только при заключении нового договора с тем же заказчиком. В роли последних обычно выступают региональные минздравы и медорганизации.

Выпускники основных профессиональных образовательных программ, которые впервые прошли первичную или первичную специализированную аккредитацию по специальности, должны три года проработать под руководством наставника в организации, указанной в договоре. Это также могут быть учреждения, участвующие в реализации программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. При этом наставники будут получать надбавку к зарплате.

Выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы. Изменения, предусмотренные законопроектом, не ограничивают его в выборе конкретной медорганизации.