Задержан мэр Владимира Дмитрий Наумов

Правоохранители проводят следственные действия с мэром города Владимира Дмитрием Наумовым. Расследование ведут сотрудники управления СКР по Владимирской области, сообщает «Коммерсант». Региональные СМИ сообщают о задержании чиновника.

Задержанный может быть причастен к преступлению коррупционной направленности. По данным СМИ, речь идет о распределении земель на местных кладбищах. Правоохранители подозревают Наумова в связях с преступной группировкой «кладбищенская мафия». Ее членов задержали ранее в регионе.

Дмитрия Наумова назначили мэром Владимира в ноябре 2022 года. С 2019 года он занимал пост главы администрации Гороховецкого района Владимирской области. С 2012 по 2019 годы чиновник заведовал отделом управления имуществом, землеустройства, строительства и архитектуры, а также был главой администрации ПГТ Мстера.

  5. 27.08.2025, 19:16
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Можно подумать остальные мэры ,и губернаторы чисты,перед законом и совестью.

