Сотрудников российских медучреждений научат отражать атаки беспилотников
Сотрудников и персонал больниц и поликлиник научат действовать при угрозе налета (или наезда) вражеских беспилотников, а сами лечебные учреждения оборудуют системами мониторинга и противодействия. Соответствующие положения содержатся в обновленных требованиях к антитеррористической защищенности объектов и территорий Минздрава, постановление о введении которых вступило в силу в среду, 27 августа, сообщает «Парламентская газета».
Постановление вносит изменения в требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий, которые относятся к сфере деятельности Министерства здравоохранения. Согласно им, все подобные объекты, в число которых входят, например, лечебные учреждения, делятся на четыре категории в зависимости от потенциальных последствий, которые может повлечь за собой совершение там террористического акта. Так, к четвертой категории относятся объекты, где прогнозное количество пострадавших составляет менее 50 человек, а материальный ущерб — менее 30 миллионов рублей. К первой — высшей — объекты с прогнозным количеством пострадавших более тысячи человек и максимальным ущербом свыше 100 миллионов.
Основное новшество, которое вводит постановление, — принципиально новый пункт требований, регламентирующий особенности защиты объектов и территорий Минздрава от беспилотных аппаратов. Причем не только воздушных — в документе фигурируют все типы беспилотников: воздушные, наземные, подводные и надводные. Борьба с ними будет предусматривать:
- оборудование объекта или территории специальными техническими средствами выявления беспилотников, в том числе беспилотных транспортных средств и иных роботизированных беспилотных комплексов;
- оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объекта (это могут быть, например, элементы энергетической инфраструктуры: котельные, хранилища топлива и так далее) специальными инженерно-техническими средствами для противодействия беспилотникам;
- разработку алгоритма действий работников лечебного учреждения при угрозе теракта или его непосредственном совершении с использованием беспилотника. Причем алгоритм предписано не просто создать — по нему еще и должны будут проводиться тренировки.
