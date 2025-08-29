Сотрудников российских медучреждений научат отражать атаки беспилотников

11:07 29.08.2025

Сотрудников и персонал больниц и поликлиник научат действовать при угрозе налета (или наезда) вражеских беспилотников, а сами лечебные учреждения оборудуют системами мониторинга и противодействия. Соответствующие положения содержатся в обновленных требованиях к антитеррористической защищенности объектов и территорий Минздрава, постановление о введении которых вступило в силу в среду, 27 августа, сообщает «Парламентская газета».

Постановление вносит изменения в требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий, которые относятся к сфере деятельности Министерства здравоохранения. Согласно им, все подобные объекты, в число которых входят, например, лечебные учреждения, делятся на четыре категории в зависимости от потенциальных последствий, которые может повлечь за собой совершение там террористического акта. Так, к четвертой категории относятся объекты, где прогнозное количество пострадавших составляет менее 50 человек, а материальный ущерб — менее 30 миллионов рублей. К первой — высшей — объекты с прогнозным количеством пострадавших более тысячи человек и максимальным ущербом свыше 100 миллионов.

Основное новшество, которое вводит постановление, — принципиально новый пункт требований, регламентирующий особенности защиты объектов и территорий Минздрава от беспилотных аппаратов. Причем не только воздушных — в документе фигурируют все типы беспилотников: воздушные, наземные, подводные и надводные. Борьба с ними будет предусматривать: