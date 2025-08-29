Сотрудников российских медучреждений научат отражать атаки беспилотников

Сотрудников и персонал больниц и поликлиник научат действовать при угрозе налета (или наезда) вражеских беспилотников, а сами лечебные учреждения оборудуют системами мониторинга и противодействия. Соответствующие положения содержатся в обновленных требованиях к антитеррористической защищенности объектов и территорий Минздрава, постановление о введении которых вступило в силу в среду, 27 августа, сообщает «Парламентская газета».

Постановление вносит изменения в требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий, которые относятся к сфере деятельности Министерства здравоохранения. Согласно им, все подобные объекты, в число которых входят, например, лечебные учреждения, делятся на четыре категории в зависимости от потенциальных последствий, которые может повлечь за собой совершение там террористического акта. Так, к четвертой категории относятся объекты, где прогнозное количество пострадавших составляет менее 50 человек, а материальный ущерб — менее 30 миллионов рублей. К первой — высшей — объекты с прогнозным количеством пострадавших более тысячи человек и максимальным ущербом свыше 100 миллионов.

Основное новшество, которое вводит постановление, — принципиально новый пункт требований, регламентирующий особенности защиты объектов и территорий Минздрава от беспилотных аппаратов. Причем не только воздушных — в документе фигурируют все типы беспилотников: воздушные, наземные, подводные и надводные. Борьба с ними будет предусматривать:

  • оборудование объекта или территории специальными техническими средствами выявления беспилотников, в том числе беспилотных транспортных средств и иных роботизированных беспилотных комплексов;
  • оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объекта (это могут быть, например, элементы энергетической инфраструктуры: котельные, хранилища топлива и так далее) специальными инженерно-техническими средствами для противодействия беспилотникам;
  • разработку алгоритма действий работников лечебного учреждения при угрозе теракта или его непосредственном совершении с использованием беспилотника. Причем алгоритм предписано не просто создать — по нему еще и должны будут проводиться тренировки.
Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.08.2025, 18:43
    Гость: А.больных лечить-оперировать Пушкин будет ?

    Или,Володин с Матвиенкой будут наркоз давать?

  2. 29.08.2025, 18:12
    Гость: личному-тогда пойдёт такой же отток молодёжи

    Как сейчас на Украине,причём вместе с родителями.Пусть те,кто попробует это сделать,живут с азиатами,талибами... Только долго у них это не получится.А,,если что,и Гааги можно дождаться уже за геноцид своего населения?

  3. 29.08.2025, 18:07
    Гость: Научат отражать то-сё...

    А,работать-лечить больных,они когда будут? Ну,и бредятина.У нас в стране слишком много депутатов разных уровней.Вот кого надо этому обучить,- сбивать бпла,тушить зажигалки...Пусть пользу приносят стране,а то только брать умеют.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров назвал условие, при котором Украина «имеет право на существование»
Налоги вырастут? Причина – огромная дыра в Соцфонде и фонде ОМС
В Иране обвинили Россию в помощи Израилю во время конфликта
Избранное
Гражданская оборона «Инструкция по выживанию»
Нате-ка «Оптимальный бюст»
«Агрессор и оккупант»: чем Латвия оправдывает депортацию русского старика
Кинопремьера «Спуск. Новая глава» В гости к монстру в тайны подсознания
«Именно Октябрьская революция дала старт самому героическому и выдающемуся периоду в нашей очень непростой истории и оказала влияние на весь мир»
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы?
Операция освобождения
«Технологии дистанционно-электронной "коррекции" результатов голосования опробованы на практике - эффект ошеломителен»
Действуй! «Если упал, вставай!» (интернет-сингл)
Шоу Трех Роялей Bel Suono, 7 октября, Crocus City Hall
Аборт мозга «Live in Тверь 27.03.2009» (компакт-кассета)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации