Минпросвещения определило длительность школьного дня

16:04 29.08.2025

Министерство просвещения установило единый распорядок учебного дня для школ, сообщает РИА Новости.

Согласно соответствующему документу ведомства, занятия должны проходить в рамках периода с 8:00 до 19:00, если предусмотрена вторая смена. Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается.

Особые условия установлены для 5-х и 9-х классов, а также для классов для детей с ограниченными возможностями здоровья — они должны учиться в первую смену.

Текущий учебный год продлится с 1 сентября до 26 мая. Школы могут организовывать процесс обучения, используя системы четвертей или триместров.