Япония закрывает шесть японских центров по содействию реформам в России
Правительство Японии объявило о прекращении работы шести центров по техническому содействию реформам в России.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генсекретаря японского кабмина Ёсимаса Хаяси, данное решение связано с изменением политической ситуации и ухудшением двусторонних отношений.
Отмечается, что ещё в январе Россия прекратила действие меморандумов о создании таких центров, подписанных в 2000 и 2003 годах. После этого, по словам Хаяси, сотрудничество в этом направлении стало невозможным.
Японские центры начали работу в 1994 году и за годы существования занимались поддержкой социально-экономических преобразований в России. Среди их инициатив — образовательные программы, курсы японского языка, бизнес-матчинг и другие проекты, которые способствовали развитию связей между двумя странами.
«Центры в полной мере выполнили свою историческую миссию», — отметил Хаяси, добавив, что Москва официально уведомлена о закрытии через дипломатические каналы.
Решение о закрытии стало очередным шагом на фоне обострения отношений между Россией и Японией. Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Россия готова выстраивать долгосрочные отношения с Японией, но подчеркнул необходимость конструктивного подхода со стороны Токио.
Ельцинисты загадили Россию тысячами иностранными НКО и прочей центрами иностранного влияния по разложению единства народа и обучению активистов 5-й колонны. Они в основном финансировались и до сих пор финансируются из спецфондом стран НАТО и даже из Японии. Я помню как в начале 90-х годов японская секта "Аосенрикум" (на слух) в спортивном павильоне ВДНХ открыла свой монастырь, а по сути штаб вербовки интеллигенции и при этом его крышевали высшие чины как Ельцин и Хасбулатов.
Впрочем японская разведка активно действовала в Москве и в Питере во время русско-японской войны, пыталась вербовать советских дипломатов в годы ВОВ и даже после ельцинского переворота морально неустойчивых чиновников АП,Правительства и некоторых депутатов ВС РСФСР.
Я привел пример только по самураям, но после переворота 1993г. все разведки мира развернулись в Москве по полной и думаю еще много их замаскированных агентов до сих пор вредят России. Об тотальной вербовки россиян тогдашний премьер Силаев заявил открыто и хотя не назвал поименно всяких Чубайсов и Козыревых которые открыто контактировали с ЦРУ и Моссад.
Надеюсь ход СВО все таки заставит властей провести очистку и прополку членов 5-й колонны наверху властной вертикали и особенно в финансовом крыле.
Дальше будет проще. Японцам тоже, естественно
Когда нет никаких реформ, а реально есть только развал и уничтожение промышленного и технологического наследия СССР, то действительно, а зачем эти центры? Нет никакого развития, да при такой внутренней политике и не будет. Только само восхваление и отчеты о липовых достижениях, болтовня и враньё, махинации и воровство. Из той ямы, куда загнал нас путинизм, нам реально уже не выбраться.
учишь-учишь реформам....
японии советская плановая экономика. Опыт переняли, а не выбросили.