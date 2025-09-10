Япония закрывает шесть японских центров по содействию реформам в России

Правительство Японии объявило о прекращении работы шести центров по техническому содействию реформам в России.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генсекретаря японского кабмина Ёсимаса Хаяси, данное решение связано с изменением политической ситуации и ухудшением двусторонних отношений.

Отмечается, что ещё в январе Россия прекратила действие меморандумов о создании таких центров, подписанных в 2000 и 2003 годах. После этого, по словам Хаяси, сотрудничество в этом направлении стало невозможным.

Японские центры начали работу в 1994 году и за годы существования занимались поддержкой социально-экономических преобразований в России. Среди их инициатив — образовательные программы, курсы японского языка, бизнес-матчинг и другие проекты, которые способствовали развитию связей между двумя странами.

«Центры в полной мере выполнили свою историческую миссию», — отметил Хаяси, добавив, что Москва официально уведомлена о закрытии через дипломатические каналы.

Решение о закрытии стало очередным шагом на фоне обострения отношений между Россией и Японией. Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Россия готова выстраивать долгосрочные отношения с Японией, но подчеркнул необходимость конструктивного подхода со стороны Токио.

