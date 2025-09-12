В Кремле констатирует паузу в прямых переговорах России и Украины

15:18 12.09.2025

Взаимодействие переговорных групп России и Украины оказалось на паузе, хотя каналы для общения налажены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о контактах переговорщиков Москвы и Киева.

"Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее, можно говорить о паузе", - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Россия и Украина с мая провели три раунда прямых переговоров. По итогам двух первых раундов они договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек.

По итогам третьего раунда, прошедшего 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами.