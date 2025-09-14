В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб

13:05 14.09.2025

Тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, после инцидента организованы восстановительные работы.

«Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой», — рассказал губернатор.

Дрозденко добавил, что в области усилили работу правоохранителей для обеспечения безопасности на всех видах транспорта. К месту аварии были направлены дополнительные силы для быстрого восстановления движения составов, пишет Газета.RU.

Ранее Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях.

