Минкультуры планирует трудоустройство ветеранов СВО в учреждения культуры
Министерство культуры РФ прорабатывает возможность предоставления допобразования и последующего трудоустройства ветеранам СВО в учреждения культуры.
"Мы вырабатываем целый ряд направлений поддержки участников СВО. <…> Сейчас вместе с профессиональным сообществом продумываем возможность получения дополнительного образования и последующего трудоустройства для ветеранов специальной военной операции. В первую очередь мы говорим о возможности трудиться в наших учреждениях культуры и возможности получать дополнительное образование, чтобы реализовывать свои способности и таланты, уже трудясь внутри отрасли", - рассказала в интервью ТАСС глава ведомства Ольга Любимова.
Предполагается, что участники и ветераны СВО смогут трудоустроиться в подведомственные министерству культуры музеи и театры, а также работать в реставрационных мастерских.
