Минкультуры планирует трудоустройство ветеранов СВО в учреждения культуры

Министерство культуры РФ прорабатывает возможность предоставления допобразования и последующего трудоустройства ветеранам СВО в учреждения культуры. 

"Мы вырабатываем целый ряд направлений поддержки участников СВО. <…> Сейчас вместе с профессиональным сообществом продумываем возможность получения дополнительного образования и последующего трудоустройства для ветеранов специальной военной операции. В первую очередь мы говорим о возможности трудиться в наших учреждениях культуры и возможности получать дополнительное образование, чтобы реализовывать свои способности и таланты, уже трудясь внутри отрасли", - рассказала в интервью ТАСС глава ведомства Ольга Любимова.

Предполагается, что участники и ветераны СВО смогут трудоустроиться в подведомственные министерству культуры музеи и театры, а также работать в реставрационных мастерских.

  3. 16.09.2025, 12:31
    Гость: Юляша

    .....сразу в академию наук....Не...там все занято лет на 100 вперед !Ну а в Газпроме - сами понимаете,"свободных комнат нет,и не предвидится" :)

  4. 16.09.2025, 12:30
    Гость: Реалло

    А что,пора уже и культуру подымать с кАлен,так вашу мать в брашпиль и за ногу !Не умеешь - научим,не хочешь - заставим,отсюда и до обеда,марш !

