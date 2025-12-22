Россия впервые импортировала сыр из Китая

12:30 22.12.2025

Россия в ноябре впервые ввезла китайский сыр, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Было приобретено восемь тонн этого продукта на 93 тысячи долларов.

Конкретный сорт ввезенного сыра не указан. При этом в Китае производятся как европейские версии сыров, так и местные сорта, например, из буйволиного молока или молока самок яка.

Также, по данным таможни КНР, резко выросли поставки винограда из Китая, сообщает Business FM. Так, в ноябре в РФ было ввезено более девяти тысячи тонн винограда.