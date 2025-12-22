Россия впервые импортировала сыр из Китая

Россия в ноябре впервые ввезла китайский сыр, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Было приобретено восемь тонн этого продукта на 93 тысячи долларов.

Конкретный сорт ввезенного сыра не указан. При этом в Китае производятся как европейские версии сыров, так и местные сорта, например, из буйволиного молока или молока самок яка.

Также, по данным таможни КНР, резко выросли поставки винограда из Китая, сообщает Business FM. Так, в ноябре в РФ было ввезено более девяти тысячи тонн винограда.

  5. 22.12.2025, 18:11
    Гость: Ну попробовал

    какой то предприниматель а шума гама то сколько ? Понятно ведь что сыра и своего и белорусского полно и этот экспорт не более чем статпогрешность а не потому ч то рынок запустел. Китай не та страна которая умеет делать сыр и совсем не та страна которая его ест. Своего классного сыра сейчас много , плюс фермерского полно. Башкирский "бри" супер ! В Крыму был в этом году , там много нормального сыра начали делать , не супер но вполне.

