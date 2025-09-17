Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях «Запад-2025»

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Начальник Генштаба Вооруженнчх сил России Валерий Герасимов не присутствовал с президентом Владимиром Путиным на учениях "Запад-2025", так как он руководит действиями военных на СВО, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Вы знаете, что идет специальная военная операция, и общую координацию и руководство этой операцией, конечно же, выполняет начальник генерального штаба", - приводит его слова "Интерфакс".

У представителя Кремля спросили, как президент оценивает учения.

"В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений", - ответил Песков.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.09.2025, 17:48
    Гость: rick

    С.Герасимов уже ни чем не руководит. Вопрос недолгого времени, когда он уйдет в отставку, скорее всего по состоянию здоровья.

  5. 17.09.2025, 16:41
    Гость: Вот оно как

    Распределяет какой штурмовой группе куда идти и какому БПЛА куда лететь?

Все комментарии (12)
Выбор читателей
© KM.RU
За чей счет банкет, товарищи? Оказывается — за наш, через квитанции ЖКХ
rawpixel.com / Freepik.com"/>
Расчеловечивание
Захарова: Западная Европа находится в катастрофическом положении
Сын Кадырова Адам показал часы с бриллиантами за 41 млн руб.
Избранное
«Моральный кодекс», 18 мая, Lustra Bar
Черноплодная рябина: коротко и главном
Роковая роль Светланы Светличной
«Моральный кодекс», 5 июля, Зеленый театр ВДНХ
Слугопредатели: Кремлевские власти отдают своих силовиков на растерзание этническим диаспорам?
Мара, 28 августа, «16 Тонн»
«Пора прекращать ажиотаж вокруг коронавируса и просто признать его обычным сезонным заболеванием»
Владимир Кузьмин «Легенды русского рока»
Какие бывают сорта груш?
«Мы Запад лучше понимаем, чем он нас. И в этом наше преимущество. И здесь ещё важная вещь. Дело в том, что мы их не хотим переделывать»
Вольный Путь «Дух болот» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации