Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях «Запад-2025»
Начальник Генштаба Вооруженнчх сил России Валерий Герасимов не присутствовал с президентом Владимиром Путиным на учениях "Запад-2025", так как он руководит действиями военных на СВО, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Вы знаете, что идет специальная военная операция, и общую координацию и руководство этой операцией, конечно же, выполняет начальник генерального штаба", - приводит его слова "Интерфакс".
У представителя Кремля спросили, как президент оценивает учения.
"В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений", - ответил Песков.
За все что он сделал? Маловато будет.
Процесс вылета бездарей затянут. Кем заменить, вопрос.
С.Герасимов уже ни чем не руководит. Вопрос недолгого времени, когда он уйдет в отставку, скорее всего по состоянию здоровья.
там за углом драники просроченные раздают. Опоздаешь.
Распределяет какой штурмовой группе куда идти и какому БПЛА куда лететь?