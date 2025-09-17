Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях «Запад-2025»

13:43 17.09.2025

Начальник Генштаба Вооруженнчх сил России Валерий Герасимов не присутствовал с президентом Владимиром Путиным на учениях "Запад-2025", так как он руководит действиями военных на СВО, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Вы знаете, что идет специальная военная операция, и общую координацию и руководство этой операцией, конечно же, выполняет начальник генерального штаба", - приводит его слова "Интерфакс".

У представителя Кремля спросили, как президент оценивает учения.

"В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений", - ответил Песков.