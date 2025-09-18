Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора

11:28 18.09.2025

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Гуцана для назначения на должность генерального прокурора, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Сейчас Гуцан работает полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Ранее, с 2007 по 2018 год, он занимал должность заместителя генпрокурора.

Консультации по его кандидатуре планируют провести 24 сентября. В этот же день сенаторы рассмотрят вопрос о назначении Игоря Краснова председателем Верховного суда.

Александр Гуцан родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверский Ленинградской области. В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).