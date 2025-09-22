У министра транспорта появятся два новых заместителя
Министерство транспорта в ближайшее время ожидают две кадровые перестановки: поменяется замминистра, курирующий дорожно-строительную отрасль, а должность заместителя, курирующего цифровизацию, займет замглавы Росморречфлота Борис Ташимов, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники издания утверждают, что через некоторое время Ташимов также получит полномочия по управлению водным транспортом.
Позицию заместителя министра, курирующего строительство и модернизацию автодорог, займет действующий замруководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Игорь Костюченко. «До 2030 года в стране нужно построить и реконструировать более 2,9 тыс. км федеральных и региональных автодорог, в том числе скоростных. Костюченко — опытный профессионал из Росавтодора, он усилит команду министерства для реализации этих планов», — сказал один из собеседников РБК.
«Новый министр транспорта Андрей Никитин сохранит костяк команды Романа Старовойта. При этом он стремится повысить эффективность работы министерства в приоритетных направлениях, делая ставку на отраслевых профессионалов с большим практическим опытом», — пояснил источник издания.
"Ну,как не порадеть родному человечку",да?
Замминистра нужно: кабинет с мебелью, подпольная смежная комната для отдыха и баром и картой Флориды, 2-3 референта - малоденькие чики, старая опытная секретарша с широким телом никого не пущать к начальнику, водила, майбах, бодигарды (2-3 штуки)....
Обещаю обещать...
не 122? Уж если плодить нахлебников, и даже возможно бездельников, так плодить!
Шел 45 годок горбоельцинской иудиной перестройки. В 2030 году до какого переобещают ?