У министра транспорта появятся два новых заместителя

Министерство транспорта в ближайшее время ожидают две кадровые перестановки: поменяется замминистра, курирующий дорожно-строительную отрасль, а должность заместителя, курирующего цифровизацию, займет замглавы Росморречфлота Борис Ташимов, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания утверждают, что через некоторое время Ташимов также получит полномочия по управлению водным транспортом.

Позицию заместителя министра, курирующего строительство и модернизацию автодорог, займет действующий замруководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Игорь Костюченко. «До 2030 года в стране нужно построить и реконструировать более 2,9 тыс. км федеральных и региональных автодорог, в том числе скоростных. Костюченко — опытный профессионал из Росавтодора, он усилит команду министерства для реализации этих планов», — сказал один из собеседников РБК.

«Новый министр транспорта Андрей Никитин сохранит костяк команды Романа Старовойта. При этом он стремится повысить эффективность работы министерства в приоритетных направлениях, делая ставку на отраслевых профессионалов с большим практическим опытом», — пояснил источник издания.