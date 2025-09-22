Три человека погибли при атаке дронов в Крыму
В результате удара беспилотников по территории Крыма погибли три человека, еще 16 получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, выразив соболезнования семьям погибших и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.
По данным Минобороны, атака произошла около 19:30 мск в курортной зоне, где отсутствуют военные объекты. Дроны были оснащены фугасными боезарядами. Ведомство назвало случившееся преднамеренной террористической акцией против гражданской инфраструктуры.
Под удар попали школа и объекты санатория в поселке Форос. В учебном заведении разрушен актовый зал, повреждена библиотека, пострадал охранник. Пожар, возникший после атаки, был потушен. Кроме того, вблизи Ялты произошло возгорание сухой травы из-за падения обломков сбитого дрона.
Минобороны уточнило, что с 16:00 до 20:00 мск было уничтожено 22 беспилотника, включая 16 над Черным морем и еще шесть над Белгородской областью и Крымом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И какие же плохие 6овости на вас сыпятся каждый день? На фронте уверенное продвижение. К НГ Харьков возьмём. Краин к к потери - второй миллион заканчивается. Минус половина народонаселения. Минус четверть территории - пока. Может Вам не надо каэм читать?
Предпочитаю отдыхать на Родине. В Крыму или Сочи бываю не менее двух раз в году. Даже медузы - свои, родные. И совершенно не интересуюсь мнением шароварных утырков. Крым - наша земля. И этим всё сказано.
Солнечную Турцию и Мраморное море. Как-то не вызывает восторга чтобы в гостиницу в Крыму украинский дрон или ракета в форточку влетела. Море грязное полное медуз и разлившейся нефти и плавают обломки дронов и бешеные цены, спрашивается за что. Инфраструктура Крыма не ремонтировалась вообще после приседания к Украине в 90е и так все и стоит. Кроме крымского моста. Нехватка воды. Полно шпионов и диверсантов бывших граждан Украины и татар которые устраивают взрывы и теракты. Здорово же Крым присоединили в 2014.
София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская (настоящее имя Екатерины II) не оставила без работы режиссёров фильмов для взрослых...
Кто громил? Имя, сестра, имя!!!