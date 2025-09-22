Три человека погибли при атаке дронов в Крыму

В результате удара беспилотников по территории Крыма погибли три человека, еще 16 получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, выразив соболезнования семьям погибших и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

По данным Минобороны, атака произошла около 19:30 мск в курортной зоне, где отсутствуют военные объекты. Дроны были оснащены фугасными боезарядами. Ведомство назвало случившееся преднамеренной террористической акцией против гражданской инфраструктуры.

Под удар попали школа и объекты санатория в поселке Форос. В учебном заведении разрушен актовый зал, повреждена библиотека, пострадал охранник. Пожар, возникший после атаки, был потушен. Кроме того, вблизи Ялты произошло возгорание сухой травы из-за падения обломков сбитого дрона.

Минобороны уточнило, что с 16:00 до 20:00 мск было уничтожено 22 беспилотника, включая 16 над Черным морем и еще шесть над Белгородской областью и Крымом.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.09.2025, 17:41
    Гость: Россиянин

    И какие же плохие 6овости на вас сыпятся каждый день? На фронте уверенное продвижение. К НГ Харьков возьмём. Краин к к потери - второй миллион заканчивается. Минус половина народонаселения. Минус четверть территории - пока. Может Вам не надо каэм читать?

  2. 22.09.2025, 17:34
    Гость: Россиянин

    Предпочитаю отдыхать на Родине. В Крыму или Сочи бываю не менее двух раз в году. Даже медузы - свои, родные. И совершенно не интересуюсь мнением шароварных утырков. Крым - наша земля. И этим всё сказано.

  3. 22.09.2025, 16:34
    Гость: Предпочитаю

    Солнечную Турцию и Мраморное море. Как-то не вызывает восторга чтобы в гостиницу в Крыму украинский дрон или ракета в форточку влетела. Море грязное полное медуз и разлившейся нефти и плавают обломки дронов и бешеные цены, спрашивается за что. Инфраструктура Крыма не ремонтировалась вообще после приседания к Украине в 90е и так все и стоит. Кроме крымского моста. Нехватка воды. Полно шпионов и диверсантов бывших граждан Украины и татар которые устраивают взрывы и теракты. Здорово же Крым присоединили в 2014.

  4. 22.09.2025, 15:54
    Гость: ЦИТАТА

    София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская (настоящее имя Екатерины II) не оставила без работы режиссёров фильмов для взрослых...

  5. 22.09.2025, 15:48
    Гость: но получается не очень ввиду разгромленной науки и промышлен

    Кто громил? Имя, сестра, имя!!!

Все комментарии (22)
Выбор читателей
Сионисты могут уничтожить Газу, но счастья им это не принесёт
© KM.RU, Кирилл Зыков
«Никаких партий в стране нет». Миллиарды рублей — в трубу? Итоги выборов, о которых не принято говорить
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин призвал мигрантов не привозить семьи в Россию
Избранное
Есть проблемы, но нет решения: МВД девальвировало заявления Путина о мигрантах
Рецепты домашних масок для лица
Сбербанк: бегство топ-менеджеров
Кира Пластинина: «Вся наша жизнь – кругосветное путешествие!»
«30 лет без СССР - крепкий и ещё не старый пятнадцатикомнатный дом, где царили мир и согласие, был подожжен с разных концов самими же жильцами»
Спецслужбы ведут расследования. Польша тайно нарушала антироссийские санкции
F.P.G «Гавнорок» (переиздание)
«Одно дело – освободить украинцев и Украину от власти нацизма и нацистов, другое дело – изничтожить украинцев и уничтожить Украину»
Фиги «Boy» (интернет-сингл)
Владимир Кузьмин «Дурная репутация» (СD-версия)
Distemper: «Большинство людей с возрастом лишь тупеют и деградируют»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации