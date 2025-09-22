Три человека погибли при атаке дронов в Крыму

07:16 22.09.2025

В результате удара беспилотников по территории Крыма погибли три человека, еще 16 получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, выразив соболезнования семьям погибших и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

По данным Минобороны, атака произошла около 19:30 мск в курортной зоне, где отсутствуют военные объекты. Дроны были оснащены фугасными боезарядами. Ведомство назвало случившееся преднамеренной террористической акцией против гражданской инфраструктуры.

Под удар попали школа и объекты санатория в поселке Форос. В учебном заведении разрушен актовый зал, повреждена библиотека, пострадал охранник. Пожар, возникший после атаки, был потушен. Кроме того, вблизи Ялты произошло возгорание сухой травы из-за падения обломков сбитого дрона.

Минобороны уточнило, что с 16:00 до 20:00 мск было уничтожено 22 беспилотника, включая 16 над Черным морем и еще шесть над Белгородской областью и Крымом.