Совфед назначил Игоря Краснова главой Верховного суда

13:47 24.09.2025

Совет Федерации назначил Игоря Краснова главой Верховного суда (ВС), президент Владимир Путин освободил его от должности генпрокурора, сообщает РИА Новости.

Краснов возглавлял Генпрокуратуру с января 2020 года. Председателя Верховного суда назначают на шесть лет.

Глава Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) Николай Тимошин сообщил в конце августа, что Краснов подал заявление на должность главы ВС. Он стал единственным претендентом на этот пост, освободившийся после смерти Ирины Подносовой.

В тот же день Краснов успешно сдал квалификационный экзамен на должность судьи. Формально он был освобожден от него, так как имел звание заслуженного юриста.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила заслуги Краснова перед Россией: "Игоря Викторовича мы с вами все давно знаем и по его работе в Следственном комитете, и в должности генерального прокурора. Игорю Викторовичу пришлось работать на самых ответственных, непростых участках, связанных с защитой прав и законных интересов наших граждан, борьбой с преступностью — всех направлений не перечесть. Он проявил себя как истинный государственник, человек решительный, высокопрофессиональный, строго следующий букве закона. И, конечно же, такой многосторонний опыт, как мы понимаем, будет очень помогать работать ему на новой должности".