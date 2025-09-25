В Москве вводится новый подход к премированию учителей
В столице утверждён новый порядок распределения стимулирующих выплат для школьных учителей. Теперь их размер будет напрямую зависеть от результатов учеников — показателей независимых диагностик, ЕГЭ и ОГЭ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.
Обсуждение новой системы прошло в Московском городском педагогическом университете с участием директоров школ, экспертов и представителей профсоюза учителей.
Согласно новому подходу, оценка вклада педагога будет определяться внутри предметных кафедр. Руководители объединений получат дополнительные полномочия: участие в подборе новых кадров, распределении учебной нагрузки и стимулирующих выплат. Таким образом, ответственность за результаты учеников становится коллективной, а стимулирующий фонд для каждой кафедры формируется исходя из успеваемости школьников.
Все действующие доплаты сохраняются — за работу с детьми с особыми образовательными потребностями, проведение итоговой аттестации и руководство методическими объединениями. В департаменте подчеркнули, что новая система не приведёт к снижению зарплат: при сохранении нагрузки уровень оплаты останется не ниже текущего.
«Такой механизм прозрачен и понятен. Учитываются только результаты детей — это максимально объективный способ распределения выплат и стимул к поиску эффективных педагогических практик», — отметила директор школы №1514 Анна Белова.
В департаменте добавили, что изменения проходят параллельно с ростом финансирования системы образования Москвы: увеличивается базовый оклад учителей за счёт повышения стоимости ученико-часа.
