В Москве вводится новый подход к премированию учителей

В столице утверждён новый порядок распределения стимулирующих выплат для школьных учителей. Теперь их размер будет напрямую зависеть от результатов учеников — показателей независимых диагностик, ЕГЭ и ОГЭ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.

Обсуждение новой системы прошло в Московском городском педагогическом университете с участием директоров школ, экспертов и представителей профсоюза учителей.

Согласно новому подходу, оценка вклада педагога будет определяться внутри предметных кафедр. Руководители объединений получат дополнительные полномочия: участие в подборе новых кадров, распределении учебной нагрузки и стимулирующих выплат. Таким образом, ответственность за результаты учеников становится коллективной, а стимулирующий фонд для каждой кафедры формируется исходя из успеваемости школьников.

Все действующие доплаты сохраняются — за работу с детьми с особыми образовательными потребностями, проведение итоговой аттестации и руководство методическими объединениями. В департаменте подчеркнули, что новая система не приведёт к снижению зарплат: при сохранении нагрузки уровень оплаты останется не ниже текущего.

«Такой механизм прозрачен и понятен. Учитываются только результаты детей — это максимально объективный способ распределения выплат и стимул к поиску эффективных педагогических практик», — отметила директор школы №1514 Анна Белова.

В департаменте добавили, что изменения проходят параллельно с ростом финансирования системы образования Москвы: увеличивается базовый оклад учителей за счёт повышения стоимости ученико-часа.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.09.2025, 13:20
    Гость: пенсионер

    По сегодняшней экономической ситуации в стране оклад учителя на одну ставку должен быть не менее сто тысяч рублей плюс надбавки за; категорию, звание (кандидат, доктор наук), класное руководство, проверку тетрадей, районый коэффициент. Никаких стимулирующих надбавок, премиальных.Премии учитель должен получать если выиграет профессиональный конкурс или ученик, подготовленный учителем, займёт призовое место в предметной олимпеаде. От нерадивого работника можно избавиться согласно Трудовому Кодексу.

  3. 25.09.2025, 13:06
    Гость: Читать умеете?

    "их размер будет напрямую зависеть от результатов учеников — показателей независимых диагностик..." Учитель может себе натягивать всё что угодно, а оценивать будет сторонний "дядя вася"!

  4. 25.09.2025, 12:58
    Гость: Юляша

    Дайте нормальную работу на ставку ...
    Никогда такого НЕ было.Моя мама 50 лет отработала Преподавателем физики в ВУЗЕ,и сколько помню - вечно работала на 2 ставки.

  5. 25.09.2025, 12:36
    Гость: тоже-врач

    Не надо премий. Дайте нормальную работу на ставку и отмените все допнагрузки и отчёты. Всё равно ведь все они только имитируются, а время и силы от работы в классе отнимаются.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Молдавия строит военную дорогу от румынской границы до Одессы
В ЕС и НАТО заявили о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии
Шлагбаум на трассе «Дон» © KM.RU, Диляра Багаутдинова
Платные дороги в России – провальный эксперимент?
Путин предупредил о готовности России ответить на угрозы «не на словах»
Избранное
«Сектор Газа»: «Кащей Бессмертный и все хиты»:, 17 декабря, 1930 Moscow
Е2 Знакомы «РокДэнс» (интернет)
Tritia, 23 сентября, «Главклуб»
Как научить ребенка здоровой конкуренции?
«Перебиваться случайными заработками»: страна глубокой вахты и глухого фриланса
Денис Катасонов «В четырех стенах»
Обе-Рек «Мама» (интернет-сингл)
Мясо из пробирки впервые разрешили для употребления на государственном уровне
Сергей Марков: Военная операция на Донбассе займет от одного до трех месяцев
Уточненные данные об экстренной посадке вертолета в городе Сукне опубликовали представители ЛНА
«Моральный кодекс» научил поклонников не терять свой рай
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации