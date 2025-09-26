Суд отказал Фургалу в иске против ведущего «Соловьев LIVE» из-за «Общака»

20:59 26.09.2025

Савеловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, требовавшего признать недостоверными и порочащими его честь и достоинство высказывания ведущего программы «День Z» на канале «Соловьев LIVE» Иннокентия Шеремета, сообщила РБК представитель истца Дарья Грибанова.

Иск был принят к производству 30 апреля. В заявлении экс-губернатор отметил, что в эфире программы «День Z» ведущий Иннокентий Шеремет утверждал о его причастности к дальневосточной группировке «Общак», а также к ряду тяжких и особо тяжких преступлений, включая серию убийств в 1990-х годах. При этом, подчеркивается в исковом заявлении, обвинения не были подкреплены какими-либо доказательствами и носили оскорбительный характер.

Представитель бывшего губернатора просила суд обязать студию «Соловьев LIVE» (принадлежит телекомпании «Штрихкод») и ведущего Иннокентия Шеремета опубликовать опровержение, а также взыскать с них компенсацию морального вреда.

В выпуске программы «День Z» в декабре 2024 года, с которым ознакомился РБК, Иннокентий Шеремет обсуждал Сергея Фургала в связи с сериалом Юрия Быкова «Лихие», основанного на реальных событиях из истории дальневосточной группировки «Общак». Картина повествует об отце и сыне, которые становятся киллерами, совершают многочисленные убийства, а после попадают в тюрьму.

В ходе обсуждения сюжета с кинокритиком Георгием Цеплаковым ведущий перешел к фигуре Сергея Фургала. «Помните историю Сергея Фургала, который менее двух лет был губернатором Хабаровского края? — начал Шеремет. — После того как Путину и администрации президента показали исчерпывающие доказательства, что он имел отношение к заказу и многочисленным убийствам начиная с конца 90-х и в нулевые года, Путин его лично отстранил от власти».

Далее ведущий отметил, что в 1990-х Фургал был «скромным врачом-терапевтом», но позднее стал «владельцем чуть ли не всех дальневосточных металлургических предприятий» и начал скупать цветной и черный металл. Он также упомянул массовые акции в поддержку Фургала, проходившие в Хабаровском крае после его задержания, и связал их с обсуждаемыми в эфире обстоятельствами: «Это к вопросу о том, что он имел самое прямое отношение».

«Ну как-то вот так. Скромный врач», — подытожил Шеремет и заявил, что Фургал имел прямое отношение к «Общаку».

О предполагаемой связи Фургала с преступными структурами ранее заявлял бывший депутат Госдумы, а ныне губернатор Курской области Александр Хинштейн. В июле 2020 года, вскоре после ареста Фургала, он сообщил, что тот с 1990-х годов находился на оперативном учете МВД как связанный с ОПС «Общак». Также Хинштейн утверждал, что Фургал продолжал вести «сомнительный бизнес» в сфере переработки металла, когда занимал пост депутата Госдумы. Независимого подтверждения этим заявлениям не публиковалось.

В 1990-х годах, еще до того, как начать карьеру в политике, Сергей Фургал занимался торговлей металлоломом и лесоматериалами. В 2005 году он был избран депутатом Законодательного думы Хабаровского края, а в 2007-м, 2011-м и 2016-м трижды избирался в Государственную думу от ЛДПР. На выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году Фургал опередил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, занимавшего пост главы региона почти десять лет.

В июле 2020 года он был задержан по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей, совершенных в 2004–2005 годах. В 2023 году Люберецкий городской суд признал его виновным и приговорил к 22 годам колонии строгого режима.

Фургал категорически отвергал обвинения и настаивал, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью. После его задержания в Хабаровске начались многомесячные протесты, а в поддержку экс-губернатора сформировалось движение «Я/Мы Сергей Фургал», впоследствии его признали в России экстремистским и запретили. Кроме того, против Фургала открыто второе уголовное дело — о хищении активов МСП Банка на сумму свыше 1,2 млрд руб. Бабушкинский суд Москвы провел по нему уже более 160 заседаний.