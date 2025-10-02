Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 бойцов, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ, сообщает РИА Новости

Кроме того, удалось вернуть двадцать гражданских.

Сейчас все они находятся в Белоруссии, откуда их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Москва и Киев договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам во время переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны уже провели несколько обменов пленными и ранеными. 

  1. 02.10.2025, 19:02
    Гость: Это я, тот который из праха.

    Многие моменты слизанные у украинцев,такие как война дронов,(и даже как флаги на освобожденных пленных,с криками Россия,(видимо Слава России было-бы слишком откровенно)

    .
    О чем это говорит ?
    .
    О том что Украина в этой войне на три шага впереди ,о том что правда на стороне Украины,о том что Украина есть жертва,необоснованного безумного вторжения,и ведет войну оборонительную,за освобождения захваченных территорий.
    .
    Отмщения Кремля,в самой РФ ,к тем кто против войны-есть не что иное как признак безрасудства Кремля,и излом воли человека ,через различные иезуитские ухищрения ,буть то тюремные сроки,или признание иноагентом ,итд.
    Это тоже есть признак ,страха тьмы ,перед светом.
    .
    Или то что РФ вышла ,из антипыточной конвенции,есть тоже признак Кремлевской тьмы,над светом разума
    .
    Бесузловно ,в ближайшем будущем, финал для РФ,преуготован Кремлем ,трагический,потому как в окутанной ложью тьме,жизни нет.

