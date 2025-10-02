Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Многие моменты слизанные у украинцев,такие как война дронов,(и даже как флаги на освобожденных пленных,с криками Россия,(видимо Слава России было-бы слишком откровенно)

.

О чем это говорит ?

.

О том что Украина в этой войне на три шага впереди ,о том что правда на стороне Украины,о том что Украина есть жертва,необоснованного безумного вторжения,и ведет войну оборонительную,за освобождения захваченных территорий.

.

Отмщения Кремля,в самой РФ ,к тем кто против войны-есть не что иное как признак безрасудства Кремля,и излом воли человека ,через различные иезуитские ухищрения ,буть то тюремные сроки,или признание иноагентом ,итд.

Это тоже есть признак ,страха тьмы ,перед светом.

.

Или то что РФ вышла ,из антипыточной конвенции,есть тоже признак Кремлевской тьмы,над светом разума

.

Бесузловно ,в ближайшем будущем, финал для РФ,преуготован Кремлем ,трагический,потому как в окутанной ложью тьме,жизни нет.