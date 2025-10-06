На территории предприятия в Тюмени обезвредили три БПЛА

Удивился? Ну-ну.

Это детишки из РФ-ии балуются.

Хрюкостан может купить каждого третьего-пятого представителя подрастающего поколения, благо, примеров дофига, когда взрослым дядям, и на должностях, и на государевых, и даже в погонах, и даже в лампасах не чужд бизнес, который не всегда полезен отечеству, но даëт большооой гешефт, и им за это никто "ата-та" не делает.

Возможно, хрюкостану даже приходится морщить лоб, типа выбирать из желающих...