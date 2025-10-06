На территории предприятия в Тюмени обезвредили три БПЛА

Над Тюменью нейтрализовали три беспилотника.

"Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени. <...> Пострадавших нет", — цитирует сообщение информационного центра правительства Тюменской области РИА Новости.

Прибывшие на место обнаружения дронов экстренные службы предотвратили их детонацию, взрывов и горения удалось избежать.

В районе Антипино находятся несколько предприятий, в том числе Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Все они работают в штатном режиме.
 

  3. 06.10.2025, 21:35
    Гость: А чаво

    Удивился? Ну-ну.
    Это детишки из РФ-ии балуются.
    Хрюкостан может купить каждого третьего-пятого представителя подрастающего поколения, благо, примеров дофига, когда взрослым дядям, и на должностях, и на государевых, и даже в погонах, и даже в лампасах не чужд бизнес, который не всегда полезен отечеству, но даëт большооой гешефт, и им за это никто "ата-та" не делает.
    Возможно, хрюкостану даже приходится морщить лоб, типа выбирать из желающих...

