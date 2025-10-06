На территории предприятия в Тюмени обезвредили три БПЛА
Над Тюменью нейтрализовали три беспилотника.
"Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени. <...> Пострадавших нет", — цитирует сообщение информационного центра правительства Тюменской области РИА Новости.
Прибывшие на место обнаружения дронов экстренные службы предотвратили их детонацию, взрывов и горения удалось избежать.
В районе Антипино находятся несколько предприятий, в том числе Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Все они работают в штатном режиме.
Скорее научная нефантастика.
мы еще ничего не начинали.
Удивился? Ну-ну.
Это детишки из РФ-ии балуются.
Хрюкостан может купить каждого третьего-пятого представителя подрастающего поколения, благо, примеров дофига, когда взрослым дядям, и на должностях, и на государевых, и даже в погонах, и даже в лампасах не чужд бизнес, который не всегда полезен отечеству, но даëт большооой гешефт, и им за это никто "ата-та" не делает.
Возможно, хрюкостану даже приходится морщить лоб, типа выбирать из желающих...
от токаева.
то что бпла долетают из хрюкостана до сибири-это ненаучная фантастика....