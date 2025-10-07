Минтруд хочет сделать маткапитал более стимулирующим

08:10 7.10.2025

Минтруд рассматривает обновление программы материнского капитала, чтобы повысить её влияние на рождаемость, особенно на появление вторых и последующих детей. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков в интервью изданию РБК.

По его словам, действующий механизм уже не обеспечивает нужного эффекта. После введения в 2007 году материнский капитал помог стабилизировать и затем увеличить рождаемость, а расширение программы в 2020 году позволило поддержать рождение первенцев. Однако на показатели вторых рождений это почти не повлияло.

Котяков отметил, что ведомство рассматривает возможность обновить маткапитал и другие меры демографической поддержки, чтобы сделать их более стимулирующими. «Мы видим, что часть инструментов утратила эффективность и не оказывает должного воздействия на целевую аудиторию», — пояснил министр.

Он также обратил внимание на проблему высокой закредитованности семей, которая, по его словам, мешает решению о рождении детей. При этом государственная поддержка должна быть доступна вне зависимости от финансовых обязательств семьи перед банками.

В 2024 году россияне направили почти 345 млрд рублей маткапитала на улучшение жилищных условий, из которых около 268 млрд — на погашение ипотечных кредитов. Сегодня при рождении третьего ребёнка семья может получить 450 тыс. рублей на выплату займа, и эта мера будет действовать до конца 2030 года.

С февраля размер маткапитала проиндексирован: 690 тыс. рублей на первого ребёнка и 222 тыс. на второго. Программа, стартовавшая в 2007 году, продлена до 2030 года.