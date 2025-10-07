Минтруд хочет сделать маткапитал более стимулирующим
Минтруд рассматривает обновление программы материнского капитала, чтобы повысить её влияние на рождаемость, особенно на появление вторых и последующих детей. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков в интервью изданию РБК.
По его словам, действующий механизм уже не обеспечивает нужного эффекта. После введения в 2007 году материнский капитал помог стабилизировать и затем увеличить рождаемость, а расширение программы в 2020 году позволило поддержать рождение первенцев. Однако на показатели вторых рождений это почти не повлияло.
Котяков отметил, что ведомство рассматривает возможность обновить маткапитал и другие меры демографической поддержки, чтобы сделать их более стимулирующими. «Мы видим, что часть инструментов утратила эффективность и не оказывает должного воздействия на целевую аудиторию», — пояснил министр.
Он также обратил внимание на проблему высокой закредитованности семей, которая, по его словам, мешает решению о рождении детей. При этом государственная поддержка должна быть доступна вне зависимости от финансовых обязательств семьи перед банками.
В 2024 году россияне направили почти 345 млрд рублей маткапитала на улучшение жилищных условий, из которых около 268 млрд — на погашение ипотечных кредитов. Сегодня при рождении третьего ребёнка семья может получить 450 тыс. рублей на выплату займа, и эта мера будет действовать до конца 2030 года.
С февраля размер маткапитала проиндексирован: 690 тыс. рублей на первого ребёнка и 222 тыс. на второго. Программа, стартовавшая в 2007 году, продлена до 2030 года.
и в конце концов его сделают более стерилизующим чем стимулирующим.
Эти альтернативно одаренные рулители государствами никогда не поймут из-за скудности наполнения своей кастрюли серым веществом - этот "мат. капитал" никакой не стимул увеличения рождаемости. Это просто розетка, в чуме у чукчи. Для тех, кто в танке, объясняю - к розетке нужно приложить инфраструктуру: провода, трансформаторы, электростанции. Сделав недоступным жилье, образование, медицину, доступ к праву, но нахлобучив на голову ограбленного бумажки маткапитала, ситуацию не исправишь. Поздно.
Сейчас на картинке уместнее изображать женщину в хиджабе, а не в легкомысленной шляпке
за первого отнимать, если нет второго.