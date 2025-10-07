В России во всех поездах появились детские купе

РЖД запустили продажу билетов в специальные купе, предназначенные исключительно для пассажиров с детьми до 18 лет, пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Нововведение касается купейных вагонов всех поездов РЖД. При бронировании детские места отмечены специальной пиктограммой.

Для детей разных возрастных групп действуют различные льготы: до 5 лет — бесплатный проезд без занятия отдельного места, с 5 до 9 лет — детский тариф 35%, а для детей от 10 до 18 лет — круглогодичная скидка 50% при подтверждении российского гражданства.

