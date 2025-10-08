СК назвал основную версию убийства архитектора Супоницкого в Петербурге

21:05 8.10.2025

Следователи ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу продолжают устанавливать все обстоятельства убийства архитектора Александра Супоницкого на глазах его ребенка в парадной дома на Кременчугской улице Санкт-Петербурга. Следствием рассматриваются все версии произошедшего, приоритетной среди которых является конфликт на почве финансовых взаимоотношений, говорится в сообщении ведомства.

Александра Супоницкого и его предполагаемого убийцу Константина Козырева связывал длительный финансовый конфликт, узнал «Коммерсант». К материалам дела приобщена долговая расписка убитого на $3,6 млн, сообщил изданию источник в правоохранительных органах. Родные убитого о долге ничего не знали.

Утром в жилом комплексе «Царская столица» в Санкт-Петербурге на глазах у десятилетней дочери был застрелен из карабина 73-летний архитектор Александр Супоницкий.

Как установило следствие, 49-летний Козырев продолжительное время следил за распорядком жизни потерпевшего, для чего снял комнату в квартире в том же доме, где в последующем свел счеты с жизнью.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью).