В Петербурге застрелили архитектора станции метро на глазах у дочери

В Санкт-Петербурге застрелили члена Союза архитекторов России Александра Супоницкого, рядом с ним в момент убийства была его дочь школьного возраста, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

«Он вышел с дочкой к лифту, там был мужчина с карабином, который выстрелил в него. Потом [стрелявший] спустился в квартиру ниже, поджег ее», — рассказал он.

Как пишет издание «Фонтанка», утром в среду мужчина, проживающий в пятикомнатной квартире на Кременчугской улице с женой и четырьмя детьми, готовился отвезти 10-летнюю дочь в школу. Они подошли к лифту, когда перед отцом и дочерью возник человек. Он направил в их сторону автомат и заставил обоих встать на колени. Мужчина и девочка подчинились. После этого вооруженный человек выстрелил архитектору в затылок. Девочка побежала обратно домой, на место выехали экстренные службы.

В это же время из апартаментов этажом ниже повалил дым. Прибывшие сотрудники МЧС потушили полностью выгоревший номер. Внутри нашелся стрелок, который покончил с собой. 

Фото: Baza

По данным Telegram-канала Baza, убийца — 49-летний Константин Козырев. Козырев в прошлом был вице-президентом одного из крупнейших в городе инвестиционно-строительных холдингов «Петротрест», он отвечал за финансы и экономику. Около 10 лет назад он стал фигурантом уголовного дела об уклонении от налогов — тогда следствие насчитало недоплату более 21 млн рублей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). 

Александр Супоницкий был председателем совета директоров группы компаний SUART, членом Союза архитекторов СССР. Убитому было 70 лет. Его компания спроектировала станции метро «Горьковская», «Парк Победы», «Фрунзенская», здание «Невской ратуши».

  1. 08.10.2025, 22:46
    Гость: Бобер

    Прямо сериал Бригада. Хорошо, что дети не пострадали, они не виноваты.
    К силовикам уже вопросов нет: когда убили, тогда сразу возбудили дело - молодцы, осталось позвонить усопшему и попросить поставить 5 звезд за оперативность.

