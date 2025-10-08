«Посадка по биометрии на самолеты и поезда может появиться РФ к 2027 году»

08:05 8.10.2025

В России в течение ближайших двух лет может быть введена возможность посадки в самолёты и поезда по биометрическим данным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора АО «Центр биометрических технологий» Владислава Святика.

По его словам, в 2025 году начнётся апробация механизма, после чего возможен запуск экспериментального режима. «По итогам эксперимента станет понятно, когда можно будет перейти к масштабированию технологии», — отметил Святик.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявлял, что первый пилотный проект биометрической идентификации планируется реализовать в аэропорту Пулково в 2026 году, после чего систему намерены распространить на другие регионы страны.