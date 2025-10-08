Посадка по биометрии на самолеты и поезда может появиться РФ к 2027 году

В России в течение ближайших двух лет может быть введена возможность посадки в самолёты и поезда по биометрическим данным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора АО «Центр биометрических технологий» Владислава Святика.

По его словам, в 2025 году начнётся апробация механизма, после чего возможен запуск экспериментального режима. «По итогам эксперимента станет понятно, когда можно будет перейти к масштабированию технологии», — отметил Святик.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявлял, что первый пилотный проект биометрической идентификации планируется реализовать в аэропорту Пулково в 2026 году, после чего систему намерены распространить на другие регионы страны.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.10.2025, 15:26
    Гость: Владислав Святику:

    Как все знают из фильма, Джигарханян говорил: "русский язык -богатый язык, а я человек бедный"! Святик (нерусский?), как будет на рашин лянгвич " апробация" и "маштабирование"?

  3. 08.10.2025, 14:25
    Гость: Не нытьём, так катаньем

    продавливается всеобщая биометрия. Да мы уже живём в цифровом концлагере, где только наших данных нет. Не обольщайтесь, если хотя бы один раз брали ссуду в банке, или покупали в кредит (рассрочку) товары, выши биометрические данные, как минимум в банках, имеются, а получить их оттуда государству элементарно.

  4. 08.10.2025, 11:55
    Гость: Иван Иванов

    «Посадка по биометрии на самолеты и поезда может появиться РФ к 2027 году»
    +
    Тут в чем прикол. Биометрию они разумеется введут. И биометрия будет на уровне самых продвинутых мировых стандартов, а то и лучше. Сбывшаяся мечта вертухаев.
    +
    Но будут ли самолеты?
    +
    В СССР биометрии не было, а самолеты были..

  5. 08.10.2025, 11:21
    Гость: Путник

    Сделано это, яко бы для ускорения прохода пассажиров на посадку. Однако, основная задержка происходит не на пунктах регисрации и прохода на досмотр, а на досмотре. Разденься, разуйся, "раздвинь булки".
    Это никак система не решает.
    Дети, отдельный ваопрос. Масса проблем как с возрастными изменениями, так и правовыми вопрсами, в т.ч. хранением данных.
    Все это либо для отмывки бабла, либо для цифрового закабаления. А, уж об утечках не говорю. Мошенникам раздолье.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Владимир Путин выступил со вступительной речью на «Валдае»
Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал
Александр Проханов © KM.RU, Алексей Белкин
Проханов объяснил «несахарный образ президента» в своей новой книге
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
«Этот рыжий когда-нибудь ответит за то, что натворил?»
Избранное
Билли Новик. Песни Егора Летова. День памяти, 21 февраля, «16 Тонн»
Дельфин, 2 декабря, 19.30 Moscow
Сталин, церковь, сверхмодерн
«Нам повезло с эпохой: мы видим жесточайший конфликт внутри гегемона современной эпохи»
Меланин feat. Сергей Раев «Бремя» (интернет-сингл)
Megalodont «Treasure Island»
Летная школа «Отмененный звонок» (интернет-сингл)
Дельфин (акустика), 11 декабря, Papa Bar Village
«Приключения Электроников», 28 июня, «Графит»
Билли Новик. 15 лет без Егора Летова, 16 февраля, «16 Тонн»
«Власть теряет управление, погружена в хаос, сама является его частью, и любое её действие лишь увеличивает разрушительную силу хаоса»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации