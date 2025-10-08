Посадка по биометрии на самолеты и поезда может появиться РФ к 2027 году
В России в течение ближайших двух лет может быть введена возможность посадки в самолёты и поезда по биометрическим данным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора АО «Центр биометрических технологий» Владислава Святика.
По его словам, в 2025 году начнётся апробация механизма, после чего возможен запуск экспериментального режима. «По итогам эксперимента станет понятно, когда можно будет перейти к масштабированию технологии», — отметил Святик.
Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявлял, что первый пилотный проект биометрической идентификации планируется реализовать в аэропорту Пулково в 2026 году, после чего систему намерены распространить на другие регионы страны.
Как все знают из фильма, Джигарханян говорил: "русский язык -богатый язык, а я человек бедный"! Святик (нерусский?), как будет на рашин лянгвич " апробация" и "маштабирование"?
А самолеты-то в 2027 году ещё будут? Ой, сомнительно.
продавливается всеобщая биометрия. Да мы уже живём в цифровом концлагере, где только наших данных нет. Не обольщайтесь, если хотя бы один раз брали ссуду в банке, или покупали в кредит (рассрочку) товары, выши биометрические данные, как минимум в банках, имеются, а получить их оттуда государству элементарно.
Тут в чем прикол. Биометрию они разумеется введут. И биометрия будет на уровне самых продвинутых мировых стандартов, а то и лучше. Сбывшаяся мечта вертухаев.
Но будут ли самолеты?
В СССР биометрии не было, а самолеты были..
Сделано это, яко бы для ускорения прохода пассажиров на посадку. Однако, основная задержка происходит не на пунктах регисрации и прохода на досмотр, а на досмотре. Разденься, разуйся, "раздвинь булки".
Это никак система не решает.
Дети, отдельный ваопрос. Масса проблем как с возрастными изменениями, так и правовыми вопрсами, в т.ч. хранением данных.
Все это либо для отмывки бабла, либо для цифрового закабаления. А, уж об утечках не говорю. Мошенникам раздолье.