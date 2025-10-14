Российские авиакомпании обяжут отчитываться о выбросах углекислого газа

С 2026 года российские авиакомпании должны будут мониторить потребление топлива на международных рейсах, предоставлять отчеты о выбросах углекислого газа и реализовывать меры по их компенсации, пишет РБК.

Соответствующие поправки в Воздушный кодекс и закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» подготовило Минэкономразвития. Документ предусматривает вступление в силу новых норм с 1 сентября 2026 года.

Инициатива необходима для участия России в международной системе CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), разработанной Международной организацией гражданской авиации (ICAO) для сокращения углеродного следа авиации.

По словам первого замминистра экономического развития Максима Колесникова, адаптация российской системы учета выбросов предотвратит введение ограничений для отечественных авиаперевозчиков. Планируется создание аккредитации независимых верификаторов и уточнение требований к климатическим проектам.

Согласно законопроекту, авиакомпании будут обязаны подавать отчеты об эмиссии CO₂ в Минэкономразвития. Методы учета топлива и порядок формирования отчетности определит Минтранс, а правительство установит правила аккредитации организаций, проверяющих данные перевозчиков.

Требования не затронут рейсы гуманитарного, медицинского и оборонного назначения. Под контроль попадут только международные пассажирские перевозки.

CORSIA обязывает авиакомпании с выбросами более 10 тыс. тонн CO₂ в год компенсировать превышение базового уровня за счет климатических проектов или использования экологичного авиационного топлива. По оценкам компании Earthood, выполнение новых норм в 2027–2035 годах может стоить российским перевозчикам 61–258 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что участие в CORSIA стимулирует обновление авиапарка и переход на низкоуглеродное топливо, но расходы, скорее всего, будут переложены на пассажиров.

  3. 14.10.2025, 14:20
    Гость: Зачем?

    А, по поводу «химтрейлов» никаких налогов не планируется?
    Ведь, столько разной гадости сыплют на наши головы, просто жуть! Особенно, это заметно летом, во время работы на участке, когда чистое голубое небо разрисовывается самолетами в белую полоску, либо в клетку, которые затем превращаются в перистые облака, потом в кучевые, и в грозовые.
    Ну, а затем, все выливается на наши головы в виде дождя!
    Например, в других странах с этим явлением граждане борются!
    У нас же, никто на это не реагирует!

  4. 14.10.2025, 13:53
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    При чем здесь Европа?
    Речь идет о значительном повышение стоимости билетов на перелет,под надуманном предлогом ,(чтоб меньше летали) ,тем самым избежать рисков жестких посадок,в условиях санкций.

  5. 14.10.2025, 12:55
    Гость: Гость

    Европа собирается воевать с нами,убивать нас,а мы заботимся о чистоте воздуха ,чтобы им легче дышалось? Это дурдом надо прекращать.

