Путин и глава Сирии в Кремле обсудили двусторонние отношения

16:32 15.10.2025

Президент России Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили двусторонние отношения на встрече в Кремле.

Путин отметил, что между Россией и Сирией за многие десятилетия сложилось особое взаимодействие, которое всегда носило исключительно дружеский характер. Он также заявил о готовности Москвы проводить регулярные консультации с Дамаском по линии МИД.

"Свыше 80 лет мы поддерживаем дипломатические связи, причем они были установлены в самые трудные для России, для Советского Союза времена, в 1944 году", - приводит слова Путина РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа.

Аш-Шараа, со своей стороны, заявил, что Сирия постарается перезапустить комплекс отношений с Россией, главное — стабильность в стране и регионе. Он отметил, что оба государства связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе материального.

Глава Сирии также поблагодарил Путина за прием и назвал визит серьезным.



Эта встреча — первый контакт России и Сирии на высшем уровне после смены власти в арабской республике в 2024 году.