Путин и глава Сирии в Кремле обсудили двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили двусторонние отношения на встрече в Кремле.
Путин отметил, что между Россией и Сирией за многие десятилетия сложилось особое взаимодействие, которое всегда носило исключительно дружеский характер. Он также заявил о готовности Москвы проводить регулярные консультации с Дамаском по линии МИД.

"Свыше 80 лет мы поддерживаем дипломатические связи, причем они были установлены в самые трудные для России, для Советского Союза времена, в 1944 году", - приводит слова Путина РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа.

Аш-Шараа, со своей стороны, заявил, что Сирия постарается перезапустить комплекс отношений с Россией, главное — стабильность в стране и регионе. Он отметил, что оба государства связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе материального.

Глава Сирии также поблагодарил Путина за прием и назвал визит серьезным.


Эта встреча — первый контакт России и Сирии на высшем уровне после смены власти в арабской республике в 2024 году.  

Комментарии читателей

  1. 15.10.2025, 23:32
    Гость: кто тут насмехался над Урсулой Ф.?

    Старший брат Ахмеда Аш-Шараа — Махер — в апреле 2025 года стал главой администрации президента.

    Примечательно, что в 2000 году он окончил Воронежскую государственную медицинскую академию им. Бурденко и

    в 2018—2024 годах работал заведующим женской консультацией в поликлинике № 1 РЖД в Воронеже.

    После падения прежнего режима вернулся в Сирию, где был назначен министром здравоохранения в новом переходном правительстве

  2. 15.10.2025, 23:17
    Гость: Сирийцы все такие высокие

    что новый президент, что Асад.
    Выдали Асада, нет, кто в курсе.

  3. 15.10.2025, 22:07
    Гость: Не позавидуешь сейчас Асаду.

    Неприятный момент -- а ну как Путин решит, что средиземноморские базы важнее его? А ведь важнее, с этим не поспоришь. А в Сирии Башара ждёт... впрочем не будем на ночь глядя.

    Башару лучше было бы в Гаагу податься. Там смертной казни нет, и тюрьмы комфортные. А так вот сиди и гадай -- вскрывать себе вены сейчас или малость погодить?

Все комментарии (20)
