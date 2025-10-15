Путин и глава Сирии в Кремле обсудили двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили двусторонние отношения на встрече в Кремле.
Путин отметил, что между Россией и Сирией за многие десятилетия сложилось особое взаимодействие, которое всегда носило исключительно дружеский характер. Он также заявил о готовности Москвы проводить регулярные консультации с Дамаском по линии МИД.
"Свыше 80 лет мы поддерживаем дипломатические связи, причем они были установлены в самые трудные для России, для Советского Союза времена, в 1944 году", - приводит слова Путина РИА Новости.
Российский лидер подчеркнул, что Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа.
Аш-Шараа, со своей стороны, заявил, что Сирия постарается перезапустить комплекс отношений с Россией, главное — стабильность в стране и регионе. Он отметил, что оба государства связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе материального.
Глава Сирии также поблагодарил Путина за прием и назвал визит серьезным.
Эта встреча — первый контакт России и Сирии на высшем уровне после смены власти в арабской республике в 2024 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Старший брат Ахмеда Аш-Шараа — Махер — в апреле 2025 года стал главой администрации президента.
Примечательно, что в 2000 году он окончил Воронежскую государственную медицинскую академию им. Бурденко и
в 2018—2024 годах работал заведующим женской консультацией в поликлинике № 1 РЖД в Воронеже.
После падения прежнего режима вернулся в Сирию, где был назначен министром здравоохранения в новом переходном правительстве
что новый президент, что Асад.
Выдали Асада, нет, кто в курсе.
Неприятный момент -- а ну как Путин решит, что средиземноморские базы важнее его? А ведь важнее, с этим не поспоришь. А в Сирии Башара ждёт... впрочем не будем на ночь глядя.
Башару лучше было бы в Гаагу податься. Там смертной казни нет, и тюрьмы комфортные. А так вот сиди и гадай -- вскрывать себе вены сейчас или малость погодить?
ли?
бы у абдуллы воевать.