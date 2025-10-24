В Думе предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах

17:11 24.10.2025

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский предложил запретить международные входящие звонки на стационарные телефоны в России. Он считает, что мошеннические звонки "перекочевали" из мессенджеров на стационарную связь.

По его мнению, это необходимо для защиты наиболее уязвимой категории граждан — пенсионеров, которые часто становятся жертвами телефонных мошенников, звонящих на домашние телефоны, пишет "Коммерсант".

"Выключать, а кому надо, удобный механизм снятия этой возможности сделать",— сказал он на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.