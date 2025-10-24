В Думе предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский предложил запретить международные входящие звонки на стационарные телефоны в России. Он считает, что мошеннические звонки "перекочевали" из мессенджеров на стационарную связь.

По его мнению, это необходимо для защиты наиболее уязвимой категории граждан — пенсионеров, которые часто становятся жертвами телефонных мошенников, звонящих на домашние телефоны, пишет "Коммерсант".

"Выключать, а кому надо, удобный механизм снятия этой возможности сделать",— сказал он на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

  2. 24.10.2025, 20:58
    Гость: А ЛОВИТЬ

    МОШЕННИКОВ НЕ ПРОБОВАЛИ?

    МОШЕННИКОВ НЕ ПРОБОВАЛИ?

    Чёт мой стационарный телефон молчит как рыба об лёд.
    Не пользуюсь почти. Потому что ВСЕ УМНЫЕ,отказались чтоб не платить.

    ПлачУ.
    Держу на всякий случай.

  5. 24.10.2025, 19:20
    Гость: Чекист

    Мессенджеры запретили и ограничили их работу телегу и ватсап, а теперь еще проводные телефоны отключим, маразм властей крепчает на глазах. Провода всех стационарных телефонов и так проходят через здание КГБ еще с советских времен там у них в подвальчике. Вот и ловите телефонных мошенников, а штат слухачей значительно сократили. Теперь в трубку телефона даже не пожелаешь спокойной ночи тов. майору.

