Песков: разработка «Буревестника» шла в русле обеспечения безопасности

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Россия последовательно работает над укреплением собственной безопасности, особенно на фоне усиливающегося милитаристского настроя и "внутренней истерики" Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли рассматривать испытания ракеты как сигнал США и Европе в ответ на усиливающееся экономическое давление.

"Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. Именно в русле этой задачи происходит разработка новых систем вооружения, к которым относится и озвученная система ["Буревестник"]. Обеспечение безопасности для нашей страны - вопрос жизненно важный, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы видим прежде всего у европейцев. Европейцы находятся в состоянии внутренней истерики - русофобской, агрессивной и воинственной. На этом фоне Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность", - приводит слова Пескова ТАСС.

 

