ЛУКОЙЛ намерен продать зарубежные активы из-за санкций Запада

08:43 28.10.2025

Нефтяная компания ЛУКОЙЛ объявила о планах продать свои зарубежные активы после введения против неё и её дочерних предприятий ограничительных мер рядом западных стран. Как сообщается в заявлении на официальном сайте компании, уже начато рассмотрение предложений от потенциальных покупателей.

В сообщении уточняется, что продажа активов проводится в рамках лицензии Министерства финансов США (OFAC), выданной для упорядоченного сворачивания деятельности за рубежом. Срок действия лицензии установлен до 21 ноября, однако компания не исключает обращения за её продлением, чтобы обеспечить стабильность работы международных подразделений.

Санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» были введены США и Великобританией в октябре. При этом британский Минфин сделал исключение для ряда международных проектов, в которых участвуют российские компании. До 14 октября 2027 года от ограничений освобождены консорциумы и совместные предприятия в Азербайджане и Казахстане — среди них «Каспийский трубопроводный консорциум», «ТенгизШевройл», «Шах-Дениз», «Южный Кавказский газопровод», «Азербайджанская компания по поставкам газа» и проект «Карачаганак».

Кроме того, Европейский союз добавил в санкционный список Litasco Middle East DMCC — дочернюю структуру ЛУКОЙЛа.

Согласно данным компании, её зарубежные проекты охватывают десятки стран, включая Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Египет, Камерун, Нигерию, Гану, Мексику, ОАЭ и Республику Конго. Также ЛУКОЙЛ владеет нефтеперерабатывающими заводами в Болгарии, Румынии и Нидерландах.