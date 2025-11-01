Росимущество продаёт активы Коломойского на 4 млрд рублей

09:07 1.11.2025

Росимущество объявило о проведении аукциона по продаже активов, ранее находившихся под контролем украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесённого в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как пишет РБК, на торги выставлены компании ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг», расположенные в Республике Адыгея. Суд обратил эти активы в доход государства в 2024 году.

Согласно данным торговой площадки, лотом выставлены 100% долей в уставных капиталах обеих организаций. Стартовая цена объединённого лота составляет 3,97 млрд рублей, шаг аукциона — 198 млн рублей. Приём заявок завершится 25 ноября 2025 года.

Компания «Южгазэнерджи» владеет лицензией на пользование недрами Кошехабльского газоконденсатного месторождения и занимается разведкой и добычей углеводородного сырья. По итогам 2024 года её чистая прибыль выросла в 2,3 раза, достигнув 443 млн рублей, при выручке 1,45 млрд рублей. В первом квартале 2025 года прибыль увеличилась ещё в шесть раз, до 45,1 млн рублей. Предприятие было основано в 2006 году и ранее входило в структуру британской JKX, которая покинула состав учредителей в 2022 году.

ООО «Кейтеринг-Юг», специализирующееся на организации питания, по итогам 2024 года увеличило выручку на 10% (до 36,8 млн рублей) и прибыль на 2% (до 4,1 млн рублей). В первом квартале 2025-го прибыль снизилась до 839 тыс. рублей.

По словам управляющего партнёра экспертной группы Veta Ильи Жарского, активы представляют собой высоколиквидный лот, однако «история изъятия» может усложнить продажу. «Если бы не этот фактор, лот ушёл бы быстро, с минимальным дисконтом. Сейчас же, вероятно, дисконт составит не менее 25%, а реализация займёт от трёх до шести месяцев», — отметил эксперт.

Он добавил, что несмотря на устойчивость правового статуса активов в российской юрисдикции, структуры, близкие к Коломойскому, могут оспорить сделку за рубежом, что создаёт риски для будущего владельца. Это, по мнению Жарского, может ограничить интерес крупных игроков топливно-энергетического сектора, которые предпочтут действовать через посредников.

Таким образом, новым собственником, вероятнее всего, станет российская компания, не связанная с крупными холдингами, и готовая работать с активом исключительно внутри страны.