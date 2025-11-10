В регионах начался набор резервистов для защиты особо важных объектов

В российских регионах началась кампания по набору добровольцев в подразделения, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов. Закон, позволяющий использовать резервистов для таких целей не только в военное, но и в мирное время, был подписан президентом 4 ноября. 

Как сообщает "Коммерсант", формирование специализированных отрядов резервистов началось еще до вступления в силу соответствующих поправок к законодательству. Одними из первых о создании отряда БАРС-47, предназначенного для отражения атак БПЛА и диверсий, объявили власти Ленинградской области. А к середине ноября, по данным из открытых источников, аналогичные кампании стартовали как минимум в 19 субъектах РФ.

Привлекаться к защите важных объектов лица, пребывающие в мобилизационном людском резерве, будут в рамках специальных сборов, порядок проведения которых определит правительство. Проект соответствующего постановления, разработанный Минобороны, был размещен 7 ноября на портале проектов правовых актов. Согласно этому документу, возрастные ограничения для резервистов зависят от воинского звания: для солдат и сержантов — до 50 лет, для младших и старших офицеров — до 60–65 лет. Кандидаты должны иметь категорию годности по здоровью не ниже B, минимальное образование в девять классов и не иметь судимостей.

Срок пребывания на сборах не должен превышать шести месяцев в год, а их участники на этот период получат статус военнослужащих со всеми соответствующими социальными гарантиями. В частности, резервистам положены выплаты за время участия в сборах при сохранении среднего заработка по основному месту работы, а также дополнительные надбавки и премии в зависимости от выполнения задач. В случае гибели резервиста его семье причитаются выплаты и льготы, аналогичные установленным для военнослужащих.

Размер денежного довольствия, как выяснил “Коммерсант”, зависит от региона и характера службы.

Например, в Брянской области ежемесячное довольствие составит от 40,5 тыс. руб. для рядового состава, до 99,3 тыс. руб.— для командиров отрядов, а за каждое боевое дежурство предусмотрена доплата в 4 тыс. руб. Кроме того, резервисты получат единовременные выплаты от Минобороны (по 35 тыс. руб.) и из регионального бюджета (150 тыс. при заключении полугодового контракта и 300 тыс. руб.— за годовой). В других субъектах регулярные выплаты скромнее (скажем, в Тульской области и Башкирии — от 2 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц, в Пермском крае — от 4 тыс. до 7 тыс. руб.), зато выше суммы за участие в сборах: в той же Тульской области резервисты в звании рядового получат за этот период до 110,5 тыс. руб., а офицеры — до 150 тыс. руб.

  2. 10.11.2025, 22:16
    Гость: Во буржуи дают!!!

    Хотят чтобы их охраняли бесплатно. Может быть ещё и ключи от квартир где мелкие заработанные деньги лежат?

  4. 10.11.2025, 20:05
    Гость: Nic

    Это подешевле, зато не фронт - желащие найдутся, возможно даже из паталогических пацифистов.
    Юри-й, согласен?

